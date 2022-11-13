«Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем

ревью

Популярный актер — об участии в реалити-шоу «Наследники и самозванцы», образе в соцсетях и жажде славы

Анар: «Я всегда был немножко принцем»

Гендиректор МХАТа им. Горького поделился мнением о коллегах

«Табаков стоял передо мной по стойке смирно»: Владимир Кехман об авторитетах в театральном сообществе

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«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда

Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»