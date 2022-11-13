«Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем

В ноябре 2017 года Настасья Самбурскаявышла замуж за актёра Кирилла Дыцевича, но уже через неделю новобрачные разбежались. В сети множились разнообразные теории о причинах разрыва Настасьи и Кирилла, но сама актриса отказалась комментировать ситуацию. Спустя пять лет Настасья решила рассказать всю правду о своём ультракоротком браке в интервьюНадежде Стрелец. Оказалось, что всему виной алкоголь и побои.
фото: Кирилл Дыцевич и Настасья Самбурская
«Сейчас я расскажу историю про своего мужа, который у меня был 7 дней. Бюрократически это, конечно, длилось дольше, но фактически разошлись мы на 7-й день после свадьбы. В тот день я попросила, чтобы он хотя бы сегодня не приносил алкоголь, который у нас дома был постоянно. Опять приносит алкоголь, мы сидим, и начинаются какие-то разговоры о том, чтобы показать друг другу какие-то переписки. Я стала возмущаться: почему я должна показывать какие-то переписки? Я не лезу к тебе, ты не лезешь ко мне. Он начал что-то такое кричать: «Ты меня не любишь, ты от меня что-то скрываешь!» Ушёл. Время около двух ночи, я ему пишу: «Ты вернёшься?» Он мне отвечает: «Я бы вернулся туда, где меня любят. А ты меня не любишь». Какая-то фигня в общем началась. Я говорю: «Если ты сейчас не вернёшься, уйду я». Он ничего не ответил. Я встала, села в такси и уехала. И приехала только на следующий день. А ночью он мне звонил раз сто. Когда он понял, что он никому нафиг не нужен там, куда он попёрся, он вернулся в квартиру. И начал мне говорить: «Шлюха, проститутка, иди, откуда пришла». А это моя квартира, на секунду. И он меня бьёт по лицу. Начались толкания, разбилась ваза, разбилась люстра, я наступила на осколки, у меня нога в крови. Я выскочила из квартиры, позвонила помощнице и попросила её вызвать полицию».
фото: Кирилл Дыцевич
«Я сняла побои, написала на него заявление, естественно, его даже не вызывали, потому что у нас эти «дела семейные» никого не интересуют. Сначала его родители звонили и со мной разговаривали, потом, естественно, перестали, потому что, по его версии (как он потом меня пытался в этом убедить), это я зашла и сама начала его бить».
На заявление Самбурской, которое так и лежит в полиции вместе со справкой о побоях, внимания не обратили, а самой актрисе было слишком плохо, чтобы добиваться справедливости. «Я не хотела с этим возиться. Мне было очень плохо, я не готова была давать никаких комментариев и ни на что реагировать».
Актриса призналась, что пережив все стадии горя, в какой-то момент готова была простить мужа. «Но очень хорошо, что он мне наговорил всё, что он обо мне думает. И я поняла, что это было абсолютно правильное решение, и хорошо, что это произошло тогда, а не когда у нас родились бы дети. Слава Богу, я с ним не пересекаюсь. За всё это время два раза он мне посреди ночи написал. Наверное, был пьяный».
Настасья не хотела выносить эту историю в публичное поле по разным причинам. Но когда актриса узнала, что бывший муж до сих пор практикует рукоприкладство в отношении своей новой пассии, она решила не щадить его драгоценную репутацию.
фото: Настасья Самбурская
«Я молчала, потому что не люблю, когда выносятся все эти семейные проблемы. Ну мне просто не хотелось ему карьеру портить. Ну то есть даже не карьеру, а репутацию. Вряд ли это как-то повлияло бы на его карьеру - взять Марата Башарова(актёра обвинили в побоях две бывшие жены - прим. ред.) - вроде как работает человек. Когда мы с ним разговаривали и выясняли, чтобы я не смогла простить, я сказала «измену». Мне даже в голову не приходило, что может быть мордобой. Вот мордобой я тоже не могу простить. Почему я решила это рассказать? Недавно разговаривала со знакомым артистом, рассказала ему про своё замужество, назвала фамилию бывшего мужа. И выяснилось, что есть девочка, какая-то актриса, с которой Кирилл живёт и которую он тоже бьёт».
Конфликт, поставивший точку в отношениях Настасьи и Кирилла, был, конечно, не единственным. Оглядываясь в прошлое, актриса сделала вывод, что её бывший муж страдает нарциссическим расстройством личности.
фото: Кирилл Дыцевич
«Я в полной уверенности, что у него нарциссическое расстройство личности. Потому что какая бы ситуация не происходила, он всё выкручивал так, будто во всём виновата я. Например, у нас был один конфликт. Я была лицом Reebok в тот момент, мне платили большие деньги за то, что я хожу в спортзал и занимаюсь в одежде этого бренда. Я всё время встречала Кирилла из поездок сама, но в какой-то момент у меня была тренировка, и я попросила помощницу его встретить. На что он устроил дикий скандал, сказал, что свадьбы не будет. «Я приезжаю к тебе, а ты даже не можешь меня встретить!» Я пыталась объяснить, что моё тело - это мой заработок. Мне нужно поддерживать тренировки обязательно. А он кричал, что это конец, я предала его и я конченый человек. Это уже были тревожные звоночки. Несмотря на то, что я сильный человек, иногда я поддаюсь на подобные манипуляции. Я тогда не понимала, что это манипуляции. Мне казалось, что он слишком молодой (мне было 30, ему 25), что он переживает из-за того, что меньше зарабатывает, не может оплатить свадьбу, что я сама покупаю себе платье».
Настасья призналась, что эта история выбила её из привычной колеи. У актрисы началась депрессия, и она выпала из медийного пространства и стала реже радовать подписчиков в соцсетях смешными видео и постами.
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