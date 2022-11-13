Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят»

Настасья Самбурская открыто говорит об отсутствии привязанности и любви к родителям и брату. Актриса выросла в Саратовской области и до 11 лет практически не видела отца - он сидел в тюрьме, где Настасья с братом и мамой навещали его раз в полгода. Выйдя из тюрьмы, отец решил наверстать упущенное и принялся за воспитание детей. Под воспитанием подразумевались унижение и побои, чего актриса так и не смогла ему простить. От матери Настасье не доставалось, но её невмешательство в «педагогические экзерсисы» мужа и нежелание с ним разводиться оставило глубокий след в душе актрисы. В конце концов родители развелись, но Настасья на тот момент уже уехала из отчего дома и принципиально не общалась со своими родными. Однако как только у неё появились деньги, она купила матери дом. В интервью Надежде Стрелец Настасья призналась, что помогает матери вовсе не из любви, а из чувства долга и каких-то кармических соображений.
«Сейчас я с ней общаюсь, насколько могу. Она болеет, я ей финансово помогаю. Дом я ей уже давно купила. Я это делаю потому что надо. Меня ничего не гложит. Но просто это надо делать, чтобы в моей жизни тоже всё было нормально. Общаться меня с ними не тянет».
С отцом Настасья вообще не поддерживает отношения, называя его чужим человеком. Однако ему она тоже купила дом и пыталась создать ему условия для нормальной жизни. Этому предшествовала целая детективная история с похищением.
«Я иногда проверяю директ, и как-то мне там написала женщина: «У меня ваш отец, ему требуется помощь, он ослеп, я не могу его оставить у себя, мне нужно уезжать, у вас есть два дня, он у меня». Я не собиралась на это реагировать, но всё равно какое-то чувство жалости есть. Я попросила помощницу, чтобы она поговорила с этой женщиной и узнала, какая помощь нужна. Выяснилось что никакая помощь в общем не нужна, он у неё потусовался два дня, а потом опять вернулся на вокзал. Оказалось, что ему нравится жить на вокзале, где его никто не знает, не знает, какой он. Он рассказывал какие-то интересные истории, его там все слушали, и при этом он употреблял алкоголь в больших количествах. Он ещё раз кому-то рассказал, что он мой отец, и его ещё раз кто-то забрал к себе, и ему вот это вот всё понравилось. И потом нашлись какие-то парни, которые начали говорить: «Вот ваш отец несчастный». А я понимаю, что ему не нужна никакая помощь. Ему нужно внимание, чтобы вокруг него все носились. Я не стала никак реагировать, и до него добрались журналисты, про него вышла статья. А потом мне моя помощница, которая раньше работала на Первом канале, звонит и рассказывает, что ей позвонили бывшие коллеги и сказали, что через час будет эфир. Что они нашли моего отца, и он находится в отеле таком-то. У меня начинается истерический смех, потому что я понимаю, что сейчас будет разнос: какая я плохая дочь, зажравшаяся родственница, бедному отцу-инвалиду не помогаю.
фото: Отец Настасьи Сабурской
Причём разнос не справедливый абсолютно. Он годами надо мной издевался. И я не обязана выполнять какой-то дочерний долг, следить за ним. Он сам выбрал такую жизнь. В общем, помощница говорит мне: «Ну что, украсть его что ли?» Она поехала и украла его. Ей сказали, в каком он номере, она приехала, сказала, что везёт его на эфир, взяла его за руку, посадила в машину, отвезла подальше и сказала что она моя помощница. И что всё, что ему наговорили сотрудники Первого канала - что ему вернут зрение, помирят с дочерью - это всё невозможно.
Я понимаю, что его нужно отправлять в дом престарелых. Я не собиралась с ним жить в одной квартире, для меня это чужой человек, я его не видела больше 16 лет. А он не захотел жить в доме престарелых. В итоге я ему купила очень далеко дом, чтобы он там себе спокойно жил. Моя помощница договорилась с соцслужбой, чтобы за ним присматривали, а он продолжал пить. Он стал приводить каких-то людей, они его каждый раз обворовывали, каждый раз ему нужно было покупать новый телефон. В конце концов мне это поднадоело, я решила, что у него есть повышенная пенсия (как у инвалида) и он вполне себе сам может справиться. Ему дали всё, чтобы он нормально жил. Он этим не пользуется. Что ещё я могу с этим сделать? Вразумлять его?»
«Однажды он связался со мной через мою помощницу и говорит: «Тут появились мои родственники дальние, надо на них дом переписать, чтобы они за мной ухаживали». Я сказала, что не буду ничего переписывать. Он начал шантажировать: если она не перепишет ничего, тогда я пойду на «Пусть говорят». Я подумала: а может пусть сходит туда разок, расскажет, что он там хотел, и мы уже забудем обо всём этом. И всё. Вроде исчез на какое-то время, а потом опять начал что-то просить. Я переписала дом и больше ничего о нём не знаю. Он иногда через мою подругу пытается выйти на контакт, но все от него открещиваются. Может ему и нужна какая-то помощь, но я делала всё. Он не захотел спокойной жизни».
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