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Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят»

13 ноября
2022 год

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13 ноября 2022

Настасья Самбурская открыто говорит об отсутствии привязанности и любви к родителям и брату. Актриса выросла в Саратовской области и до 11 лет практически не видела отца - он сидел в тюрьме, где Настасья с братом и мамой навещали его раз в полгода. Выйдя из тюрьмы, отец решил наверстать упущенное и принялся за воспитание детей. Под воспитанием подразумевались унижение и побои, чего актриса так и не смогла ему простить. От матери Настасье не доставалось, но её невмешательство в «педагогические экзерсисы» мужа и нежелание с ним разводиться оставило глубокий след в душе актрисы. В конце концов родители развелись, но Настасья на тот момент уже уехала из отчего дома и принципиально не общалась со своими родными. Однако как только у неё появились деньги, она купила матери дом. В интервью Надежде Стрелец Настасья призналась, что помогает матери вовсе не из любви, а из чувства долга и каких-то кармических соображений.

Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят»

«Сейчас я с ней общаюсь, насколько могу. Она болеет, я ей финансово помогаю. Дом я ей уже давно купила. Я это делаю потому что надо. Меня ничего не гложит. Но просто это надо делать, чтобы в моей жизни тоже всё было нормально. Общаться меня с ними не тянет».

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С отцом Настасья вообще не поддерживает отношения, называя его чужим человеком. Однако ему она тоже купила дом и пыталась создать ему условия для нормальной жизни. Этому предшествовала целая детективная история с похищением.

«Я иногда проверяю директ, и как-то мне там написала женщина: «У меня ваш отец, ему требуется помощь, он ослеп, я не могу его оставить у себя, мне нужно уезжать, у вас есть два дня, он у меня». Я не собиралась на это реагировать, но всё равно какое-то чувство жалости есть. Я попросила помощницу, чтобы она поговорила с этой женщиной и узнала, какая помощь нужна. Выяснилось что никакая помощь в общем не нужна, он у неё потусовался два дня, а потом опять вернулся на вокзал. Оказалось, что ему нравится жить на вокзале, где его никто не знает, не знает, какой он. Он рассказывал какие-то интересные истории, его там все слушали, и при этом он употреблял алкоголь в больших количествах. Он ещё раз кому-то рассказал, что он мой отец, и его ещё раз кто-то забрал к себе, и ему вот это вот всё понравилось. И потом нашлись какие-то парни, которые начали говорить: «Вот ваш отец несчастный». А я понимаю, что ему не нужна никакая помощь. Ему нужно внимание, чтобы вокруг него все носились. Я не стала никак реагировать, и до него добрались журналисты, про него вышла статья. А потом мне моя помощница, которая раньше работала на Первом канале, звонит и рассказывает, что ей позвонили бывшие коллеги и сказали, что через час будет эфир. Что они нашли моего отца, и он находится в отеле таком-то. У меня начинается истерический смех, потому что я понимаю, что сейчас будет разнос: какая я плохая дочь, зажравшаяся родственница, бедному отцу-инвалиду не помогаю.

Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят»
фото: Отец Настасьи Сабурской

Причём разнос не справедливый абсолютно. Он годами надо мной издевался. И я не обязана выполнять какой-то дочерний долг, следить за ним. Он сам выбрал такую жизнь. В общем, помощница говорит мне: «Ну что, украсть его что ли?» Она поехала и украла его. Ей сказали, в каком он номере, она приехала, сказала, что везёт его на эфир, взяла его за руку, посадила в машину, отвезла подальше и сказала что она моя помощница. И что всё, что ему наговорили сотрудники Первого канала - что ему вернут зрение, помирят с дочерью - это всё невозможно.

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Я понимаю, что его нужно отправлять в дом престарелых. Я не собиралась с ним жить в одной квартире, для меня это чужой человек, я его не видела больше 16 лет. А он не захотел жить в доме престарелых. В итоге я ему купила очень далеко дом, чтобы он там себе спокойно жил. Моя помощница договорилась с соцслужбой, чтобы за ним присматривали, а он продолжал пить. Он стал приводить каких-то людей, они его каждый раз обворовывали, каждый раз ему нужно было покупать новый телефон. В конце концов мне это поднадоело, я решила, что у него есть повышенная пенсия (как у инвалида) и он вполне себе сам может справиться. Ему дали всё, чтобы он нормально жил. Он этим не пользуется. Что ещё я могу с этим сделать? Вразумлять его?»

Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят»

«Однажды он связался со мной через мою помощницу и говорит: «Тут появились мои родственники дальние, надо на них дом переписать, чтобы они за мной ухаживали». Я сказала, что не буду ничего переписывать. Он начал шантажировать: если она не перепишет ничего, тогда я пойду на «Пусть говорят». Я подумала: а может пусть сходит туда разок, расскажет, что он там хотел, и мы уже забудем обо всём этом. И всё. Вроде исчез на какое-то время, а потом опять начал что-то просить. Я переписала дом и больше ничего о нём не знаю. Он иногда через мою подругу пытается выйти на контакт, но все от него открещиваются. Может ему и нужна какая-то помощь, но я делала всё. Он не захотел спокойной жизни».
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Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» фотографии
Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» фотографии
Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» фотографии
Настасья Самбурская рассказала, что отец шантажировал её, угрожая пойти на шоу «Пусть говорят» фотографии
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