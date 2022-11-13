Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску

10 ноября в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера финальных серий сериала «Игра на выживание – 2»
, продолжения истории о жестоком шоу, победитель которого получает 1 миллион евро и собственную жизнь. Среди гостей показа были Павел Прилучный
, Зепюр Брутян
, Анна Чурина
, Сергей Мезенцев
, Эльдар Калимулин
, Кристина Кучеренко
, Анастасия Тодореску
и другие.
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Рецензия на сериал «Игра на выживание-2»
фото: Анна Чурина
фото: Дарья Блохина и Карен Арутюнов
фото: Катя Беккер
фото: Кристина Кучеренко
Освежаем в памяти
Кто есть кто в первом сезоне «Игры на выживание»
фото: Кристина Ра, Никита Плащевский и Анастасия Тодореску
фото: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
фото: Эльдар Калимулин с женой
фото: Сергей Мезенцев
Заключительная серия «Игра на выживание – 2» появится на платформе Premier 17, а остальные 7 серий уже доступны для просмотра.
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