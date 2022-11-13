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Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску

13 ноября
2022 год

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13 ноября 2022
10 ноября в московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера финальных серий сериала «Игра на выживание – 2», продолжения истории о жестоком шоу, победитель которого получает 1 миллион евро и собственную жизнь. Среди гостей показа были Павел Прилучный, Зепюр Брутян, Анна Чурина, Сергей Мезенцев, Эльдар Калимулин, Кристина Кучеренко, Анастасия Тодореску и другие.

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Анна Чурина

Читать Рецензия на сериал «Игра на выживание-2»

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Дарья Блохина и Карен Арутюнов

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Катя Беккер

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Кристина Кучеренко

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Кристина Ра, Никита Плащевский и Анастасия Тодореску

Освежаем в памяти Кто есть кто в первом сезоне «Игры на выживание»

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Эльдар Калимулин с женой

Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску
фото: Сергей Мезенцев

Заключительная серия «Игра на выживание – 2» появится на платформе Premier 17, а остальные 7 серий уже доступны для просмотра.
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Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску фотографии
Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску фотографии
Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску фотографии
Кошелек и жизнь: Павел Прилучный, Анна Чурина и Анастасия Тодореску фотографии
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