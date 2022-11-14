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Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем

14 ноября
2022 год

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14 ноября 2022

В июне 2022 года Настасья Самбурская проиграла суд продюсеру Виктору Дробышу. Судебная тяжба продолжалась более 2 лет и началась с того, что Самбурская захотела расторгнуть контракт с Дробышем, обвинив его в невыполнении своих обязательств. Дробыш, в свою очередь, сумел доказать в суде, что все обязательства по контракту были им выполнены.

Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем
фото: Дробыш и Самбурская после судебного заседания

Самбурская долгое время не давала никаких интервью, но после решения суда актриса решила расставить все точки над i. В интервью Надежде Стрелец Настасья подробно рассказала об истории сотрудничества с Дробышем, а также прокомментировала все слухи, сопровождавшие их с продюсером конфликт.

«Я очень долго молчала и не давала никаких комментариев, и в итоге Виктор Яковлевич со своей этой (я не могу её назвать адвокатом, у неё по-моему нет даже адвокатской лицензии, насколько мне известно) Екатериной Гордон стали продвигать такие вещи: что я неблагодарная, что я брала деньги в обход продюсера, то есть присваивала себе какие-то гонорары, что я неадекватная и якобы чуть не раздавила его на машине».

Самбурская подтвердила, что сама обратилась к Дробышу с просьбой её продюсировать. «Я встречалась тогда с Сашей Ивановым, он как раз собирался ехать на Евровидение, и он стал брать меня с собой в офис, где я познакомилась с Виктором Яковлевичем. Я ходила всё с Сашей, мы даже сняли вместе клип и спели песню - всё это без каких-либо контрактов, просто для его пиара. Песня на самом деле какая-то идиотская, это не сашин формат. И в какой-то момент я сказала, что тоже хочу петь. Дробыш сказал: «Ок, пиши песни». А я не пишу песни. Ну я села и минут за 20 на коленке накидала текст. Прочла ему, он сказал «Здорово, у меня есть припев на это. Но она короткая, давай ещё один куплет». Я написала ещё один - так получилась песня «Плохие мальчики». У него тогда был юбилейный концерт. Дробышу - 50, будут все. И я выступала на нём. Для моей песни снимался задник - просто чтобы пока я выступаю, сзади что-то красивое было. Я в ванной, в воде. Потратили 60 тысяч рублей на съёмку этого задника, и Виктор Яковлевич решил, что это клип. Но если бы это был клип, то это было бы снято намного лучше или хоть где-нибудь ратировалось, кроме ютюба.

Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем
фото: Саша Иванов (IVAN) и Настасья Самбурская

И вот я пыжусь с этими песнями, и в какой-то момент просто вспоминаю, что мне очень нравилась песня «Алёша-ша». Мы её пели, когда я училась в институте. Беру гитариста и говорю: «Виктор Яковлевич, послушайте, пожалуйста». И начинаю петь шансон. Он слушает и говорит: «Да! Вот, вот! Вот это и надо делать!» То есть я сама принесла ему идею о том, что мне надо петь шансон, я сама придумала себе образ, я сама за счёт своих соцсетей рекламировала себя, подобрала себе репертуар. Затем я написала сама Ирине Круг с просьбой дать мне разрешение петь на концертах песню «Фраер». Она попросила ей позвонить, я ей позвонила, и песня появилась у меня в репертуаре.

Контракт с Дробышем был составлен так, что там было не всё в пользу продюсера, был один пункт и в пользу меня. Согласно этому пункту в течение двух лет продюсер должен был записать для меня 10 песен и выпустить их альбомом, должно было быть снято три клипа. Когда через два года этого ничего не было, я отправила ему письмо, в котором уведомила его о том, что ухожу, потому что ни черта не происходило.
Не было десяти песен, было около семи. А клипы - один вот этот «задник», который выдавали за клип, а второй - клип в Лос-Анджелесе. Третьего не было, но я и первый клипом не считаю. Альбома не было. Что делает Дробыш? Он просто берёт песни, в которых я себя пробовала, искала: там какой-то рэп про бомжей, что-то ещё. Когда я плавно перешла к шансону, эти песни существовали, но они не были выпущены. Где-то я просто в микрофон надышала. Он всё это собрал и зарегистрировал как альбом «Эклектика». Я не утверждаю, но допускаю, что всё это было вообще сделано задним числом. А в качестве «третьего клипа» он берёт то, что мы делали с Сашей, когда встречались, и когда ещё никакого договора с Дробышем не было».

Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем

Актриса рисует портрет Дробыша как очень мстительного человека, готового использовать все средства для деморализации противника. «Потом я узнаю, что он всем говорит, что участвовал в покупке моей квартиры. И все думают, что финансово. Это не так. Он мне просто посоветовал купить квартиру в доме через дорогу от его студии. Я пошла и купила эту квартиру в рассрочку. Потому что я собиралась проводить в студии много времени, и там неплохой район, нормальные условия. И я тут ещё узнаю, что он ходит и интересуется у управляющей компании, как бы мне снести второй этаж - у меня двухэтажная квартира, я надстроила второй этаж.
На машине мне всегда нужно было проезжать мимо их офиса. Там расстояние [меньше пяти метров]. Он утверждает, что я его чуть не сбила. Я выезжаю со своей парковки на своей машине, а он стоит. Не посередине дороги, а с краю. И я просто проезжаю вперёд. А он начал всем говорить, что я его чуть не сбила. Я видела, что он стоит, но я ехала не на него, а мимо него. Он даже не отпрыгивал в сторону, он как стоял, так и остался стоять. А он всех уверяет в обратном - и получается, что я не совсем адекватная».

Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем

Самбурская утверждает, что Дробыш обещал раскрутить не только её певческую карьеру, но и продвинуть её как актрису. Когда она поняла, что ничего толком не происходит и творчество, вопреки её ожиданиям, «не прёт из всех щелей», она пришла к Дробышу и предложила изменить изначальные условия договора с 30 на 70 процентов (70 в пользу Дробыша) на 50 на 50. Но эта устная договорённость не была подкреплена документально. В чём и была огромная ошибка актрисы.

«Я творческий человек, я не про эти вот бумажки. Мне все говорили, когда я с ним договор заключала, что не надо этого делать. Не надо, не лезь, только не с ним. А я говорила - за ним сила».

Это второе поражение Самбурской Дробышу и третье поражение актрисы в суде - в 2019 году суд признал актрису виновной в распространении клеветы о визажистке Светлане Белогуровой. Симптоматично, что Белогурову тогда защищала адвокатская контора Екатерины Гордон, а сама Гордон активно участвовала в «разоблачении коварных планов Самбурской», прибегая к сенсационной риторике. По мнению Самбурской, Дробыш, прекрасно зная о её неприязни к Гордон, специально нанял эту же защитницу.
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№ 1
nord   14.11.2022 - 17:19
Тут не поймёшь,кто прав. Дробыш говорит своё,Самбурская своё. Ей надо было найти себе другого продюсера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем фотографии
Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем фотографии
Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем фотографии
Настасья Самбурская подробно рассказала о конфликте с Виктором Дробышем фотографии
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