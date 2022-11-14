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«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью

14 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
14 ноября 2022
Несколько лет назад имя Настасьи Самбурской ассоциировалось со скандалами, а сама актриса слыла конфликтным человеком. Самбурская молниеносно и резко отвечала на любую критику в свой адрес и отличалась такой же резкостью суждений в отношении традиционных ценностей. Актриса не раз высмеивала материнство - в интервью или в своих юмористических видеороликах для соцсетей. А однажды разразилась гневной тирадой в адрес незнакомых женщин, которые навязывают ей материнство.
Пять лет назад актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича, однако их брак прожил ровно неделю, не выдержав испытания рукоприкладством. Актриса долго хранила реальные причины разрыва с мужем в тайне, но спустя пять лет рассказала всю правду в интервью Надежде Стрелец. В этом же интервью Самбурская призналась, что снова свободна и готова к тому, чтобы создать семью.

«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью

«Я себя ощущаю достаточно органично без мужчины, но при этом я уже задумалась о семье, я очень хочу мужа, ребёнка и совместный быт. Я к этому готова».

При этом взгляды актрисы в отношении материнства не изменились. «Я не считаю, что деторождение - великая миссия женщин. Потому что всё в твоем теле сделано так, чтобы ты рожала. Все рожают. Но я не вижу в этом суперзаслуги женщины, ну родила и родила. Ты не становишься какой-то там волшебной.
Но вот сейчас я прям чувствую какое-то гормональное изменение в себе. Моё тело орёт: роди! Роди уже! У меня никогда не было дикого желания иметь детей. Я просто понимала, что если будет достойный отец, то я готова родить ребёнка. Но я также была готова к тому, что если вдруг такой человек не появится, то я не буду это делать «для себя», потому что я не считаю, что нужно обязательно родить. Мне хочется, чтобы ребёнок рос в полной семье, и чтобы родители у него были вменяемые и зрелые».

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Актриса также призналась, что увлекается раскладыванием карт Таро и псевдонаучными системами об энергетическом устройстве человека, в частности - дизайном человека.

«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью

«Я не то, чтобы глубоко это изучаю. Я про себя знаю, что я манифестор 5/1. Людей иногда считаю, спрашиваю, когда они родились. Просто, чтобы понимать, какие у человека будут реакции, какой он. Чтобы понимать, как выстраивать отношения. Проверяю так женихов, подружек, коллег. Но там нет ничего о совместимости, это просто, чтобы понять механику реакций человека. А что касается совместимости, мне нравится совместимость по биоритму. Там есть интеллектуальный - когда тебе с человеком всегда будет о чём поговорить. Есть ещё эмоциональная совместимость, и если она отсутствует, то отношения развалятся.
Мне вообще нравится матрица судьбы. Да, это что-то новенькое. Я купила программу за бешбабки. И там показана и совместимость, и вся подноготная человека - личные качества, какой ему нужен партнёр, как он будет деньги зарабатывать, в чём его таланты, про здоровье, про все проблемы. Всё это в общем так интересно и забавно. Так, почитываю».
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«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью фотографии
«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью фотографии
«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью фотографии
«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью фотографии
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