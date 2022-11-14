«Моё тело орёт: роди!»: Настасья Самбурская призналась, что хочет семью

Несколько лет назад имя Настасьи Самбурской
ассоциировалось со скандалами, а сама актриса слыла конфликтным человеком. Самбурская молниеносно и резко отвечала на любую критику в свой адрес и отличалась такой же резкостью суждений в отношении традиционных ценностей. Актриса не раз высмеивала материнство - в интервью или в своих юмористических видеороликах для соцсетей. А однажды разразилась гневной тирадой в адрес незнакомых женщин, которые навязывают ей материнство
.
Пять лет назад актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича
, однако их брак прожил ровно неделю, не выдержав испытания рукоприкладством
. Актриса долго хранила реальные причины разрыва с мужем в тайне, но спустя пять лет рассказала всю правду в интервью Надежде Стрелец
. В этом же интервью Самбурская призналась, что снова свободна и готова к тому, чтобы создать семью.
«Я себя ощущаю достаточно органично без мужчины, но при этом я уже задумалась о семье, я очень хочу мужа, ребёнка и совместный быт. Я к этому готова».
При этом взгляды актрисы в отношении материнства не изменились. «Я не считаю, что деторождение - великая миссия женщин. Потому что всё в твоем теле сделано так, чтобы ты рожала. Все рожают. Но я не вижу в этом суперзаслуги женщины, ну родила и родила. Ты не становишься какой-то там волшебной.
Но вот сейчас я прям чувствую какое-то гормональное изменение в себе. Моё тело орёт: роди! Роди уже! У меня никогда не было дикого желания иметь детей. Я просто понимала, что если будет достойный отец, то я готова родить ребёнка. Но я также была готова к тому, что если вдруг такой человек не появится, то я не буду это делать «для себя», потому что я не считаю, что нужно обязательно родить. Мне хочется, чтобы ребёнок рос в полной семье, и чтобы родители у него были вменяемые и зрелые»
.
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Актриса также призналась, что увлекается раскладыванием карт Таро и псевдонаучными системами об энергетическом устройстве человека, в частности - дизайном человека.
«Я не то, чтобы глубоко это изучаю. Я про себя знаю, что я манифестор 5/1. Людей иногда считаю, спрашиваю, когда они родились. Просто, чтобы понимать, какие у человека будут реакции, какой он. Чтобы понимать, как выстраивать отношения. Проверяю так женихов, подружек, коллег. Но там нет ничего о совместимости, это просто, чтобы понять механику реакций человека. А что касается совместимости, мне нравится совместимость по биоритму. Там есть интеллектуальный - когда тебе с человеком всегда будет о чём поговорить. Есть ещё эмоциональная совместимость, и если она отсутствует, то отношения развалятся.
Мне вообще нравится матрица судьбы. Да, это что-то новенькое. Я купила программу за бешбабки. И там показана и совместимость, и вся подноготная человека - личные качества, какой ему нужен партнёр, как он будет деньги зарабатывать, в чём его таланты, про здоровье, про все проблемы. Всё это в общем так интересно и забавно. Так, почитываю»
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