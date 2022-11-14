Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби

ревью

В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ

В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»

Сериалы с Кристиной Бабушкиной, Павлом Трубинером и Ольгой Павловец покажут на ТВЦ

«Иван Царевич и Серый Волк 2»: Дураки и дороги побеждают зло

Интервью

Максим Кулагин: «Наша самая большая проблема в том, что мы не умеем нормально разговаривать»

Режиссер фильма «По-мужски» – о том, как снять полнометражный дебют без господдержки и привлечь на главную роль Антона Лапенко