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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби

14 ноября
2022 год

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14 ноября 2022

2 ноября в Музее современного искусства в Нью-Йорке на церемонии вручения премии журнала The Wall Street Journal Innovator Awards 2022 побывали Эмбер Валлетта, Шарлотта Генсбур и Марго Робби.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Эмбер Валлетта

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Кейт Мосс

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Шарлотта Генсбур

8 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион »были объявлены победители IX Фестиваля уличного кино. Присутствовали Никита Ефремов, Александр Петров, Екатерина Шпица и Светлана Степанковская.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Александр Петров

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Никита Ефремов

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Светлана Степанковская

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Катерина Шпица

9 ноября в московском ресторане Blanc состоялась премьера сериала онлайн-кинотеатра Premier «Онлайф», которую посетили Лукерья Ильяшенко, Константин Крюков, Катя Кабак и Даниил Якушев.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Лукерья Ильяшенко

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Константин Крюков

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Даниил Якушев со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Катя Кабак

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Александра Власова

10 ноября в Санкт-Петербурге состоялся первый в России благотворительный NFT-приём, на котором побывали Елена Летучая, Мария Кожевникова и Татьяна Геворкян.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Татьяна Геворкян

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Ольга Погодина

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Татьяна Михалкова

12 ноября на 11-м благотворительном вечере Baby2Baby в Лос-Анджелесе блистали Джессика Альба, Зоуи Дешанель, Эмма Робертс и Оливия Уайлд.

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Оливия Уайлд

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Эмма Робертс

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Джессика Альба

Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби
фото: Зоуи Дешанель
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   14.11.2022 - 22:05
Прочитал название новости решил увидеть совместное фото Кожевниковой, Летучей и Робби. Сразу такая мысль, а где они все встретились. читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби фотографии
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Деконструкция «Аттила-завоеватель»

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