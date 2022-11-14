Блеск и нищета красных дорожек: Мария Кожевникова, Елена Летучая и Марго Робби

2 ноября в Музее современного искусства в Нью-Йорке на церемонии вручения премии журнала The Wall Street Journal Innovator Awards 2022 побывали Эмбер Валлетта
, Шарлотта Генсбур
и Марго Робби
.
фото: Марго Робби
фото: Эмбер Валлетта
фото: Кейт Мосс
фото: Шарлотта Генсбур
8 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион »были объявлены победители IX Фестиваля уличного кино. Присутствовали Никита Ефремов
, Александр Петров
, Екатерина Шпица
и Светлана Степанковская
.
фото: Александр Петров
фото: Никита Ефремов
фото: Светлана Степанковская
фото: Катерина Шпица
9 ноября в московском ресторане Blanc состоялась премьера сериала онлайн-кинотеатра Premier «Онлайф»
, которую посетили Лукерья Ильяшенко
, Константин Крюков
, Катя Кабак
и Даниил Якушев
.
фото: Анна Чурина
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Константин Крюков
фото: Даниил Якушев со спутницей
фото: Катя Кабак
фото: Александра Власова
10 ноября в Санкт-Петербурге состоялся первый в России благотворительный NFT-приём, на котором побывали Елена Летучая
, Мария Кожевникова
и Татьяна Геворкян
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фото: Елена Летучая
фото: Мария Кожевникова
фото: Татьяна Геворкян
фото: Ольга Погодина
фото: Татьяна Михалкова
12 ноября на 11-м благотворительном вечере Baby2Baby в Лос-Анджелесе блистали Джессика Альба
, Зоуи Дешанель
, Эмма Робертс
и Оливия Уайлд
.
фото: Оливия Уайлд
фото: Эмма Робертс
фото: Джессика Альба фото: Зоуи Дешанель
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