Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович

Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ
Обзор сериалов
Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру
Новости кино
В числе ноябрьских премьер — «Судьба по книге перемен» и «Дела житейские»
Спутник телезрителя
13 ноября, 12:30, Disney
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Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
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Брак актрисы длился 7 дней
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Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»
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Помощница актрисы выкрала его за час до эфира
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