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Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович

15 ноября
2022 год

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15 ноября 2022
На днях в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» прошел специальный показ драмы «Жанна» режиссера Константина Статского. Главные роли в экранизации пьесы Ярославы Пулинович, которая несколько лет с успехом шла в Театре Наций, исполнили Ксения Раппопорт и Александр Новин.
Показ посетили Даниил Воробьёв, Игорь Янковский, Виктория Соловьёва, Анна Андрусенко, Ясмина Омерович, Елена Алфёрова, Дарья Калмыкова, Мила Ершова и другие.

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Дарья Калмыкова

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Даниил Воробьёв

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Виктория Соловьёва

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Ясмина Омерович

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Мила Ершова

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Алёна Бабенко

Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович
фото: Игорь Янковский

«Жанна» в прокате с 17 ноября 2022 года.

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Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович фотографии
Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович фотографии
Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович фотографии
Страшная месть сильной женщины: Виктория Соловьёва, Алёна Бабенко и Ясмина Омерович фотографии
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