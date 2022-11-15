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Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк

15 ноября
2022 год

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15 ноября 2022
14 ноября в столичном кинотеатре Иллюзион состоялась премьера фильма Гарика Петросяна «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли. Эта камерная драма, напоминающая фильм «Лок», рассказывает историю человека, который пытается разобраться со всеми своими проблемами (главная из которых - операция по пересадке сердца маленькому сыну) по телефону, сидя за рулём автомобиля. Премьеру посетили Зепюр Брутян, Елизавета Моряк, Алика Смехова, Анна Чурина, Катя Кабак, Михаил Тарабукин и другие.

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Наталья Рудова

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Катя Кабак

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Михаил Тарабукин

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Сарик Андреасян с сыном и Елизавета Моряк

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Игорь Скрипко и Алика Смехова

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Павели Прилучный и Зепюр Брутян

Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк
фото: Анна Чурина

«Слон» в прокате с 17 ноября 2022 года.

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Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк фотографии
Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк фотографии
Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк фотографии
Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк фотографии
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