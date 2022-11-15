Совсем как «Лок»: Наталья Рудова, Зепюр Брутян и Лиза Моряк

14 ноября в столичном кинотеатре Иллюзион состоялась премьера фильма Гарика Петросяна «Слон»
с Павлом Прилучным
в главной роли. Эта камерная драма, напоминающая фильм «Лок»
, рассказывает историю человека, который пытается разобраться со всеми своими проблемами (главная из которых - операция по пересадке сердца маленькому сыну) по телефону, сидя за рулём автомобиля. Премьеру посетили Зепюр Брутян
, Елизавета Моряк
, Алика Смехова
, Анна Чурина
, Катя Кабак
, Михаил Тарабукин
и другие.
фото: Наталья Рудова
фото: Катя Кабак
фото: Михаил Тарабукин
фото: Сарик Андреасян с сыном и Елизавета Моряк
фото: Игорь Скрипко и Алика Смехова
фото: Павели Прилучный и Зепюр Брутян
«Слон» в прокате с 17 ноября 2022 года.
фото: Анна Чурина
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