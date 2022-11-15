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Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова

15 ноября
2022 год

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15 ноября 2022
13 ноября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив», соавтором сценария которого выступила известная писательница детективов Дарья Донцова.
Премьеру посетили Анна Хилькевич, Анфиса Чехова, Никита Тарасов, Александр Олешко, Ян Цапник, Ольга Бузова и целый выводок тиктокеров.

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Дарья Донцова

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Ольга Бузова с детьми Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Мартином

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Анфиса Чехова с сыном

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Александр Яценко с семьёй

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Никита Тарасов с семьёй

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Ян Цапник с дочерью

Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова
фото: Анна Хилькевич с дочерью

«Чинк: хвостатый детектив» в прокате с 17 ноября 2022 года.

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Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова фотографии
Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова фотографии
Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова фотографии
Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова фотографии
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