Зверский детектив: Анна Хилькевич, Дарья Донцова и Анфиса Чехова

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Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»
Спутник телезрителя
13 ноября, 12:30, Disney
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 ноября, 02:27, РЕН ТВ
Новости кино
Премьера криминальной мелодрамы состоится 26 ноября на «Dомашнем»
Лайфстайл
Помощница актрисы выкрала его за час до эфира
Спутник телезрителя
11 ноября, 11:05, Дом Кино
Лайфстайл
По его мнению, премия потеряла художественное значение
Обзор сериалов
Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру
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