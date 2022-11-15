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Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей

15 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2022
39-летний Эндрю Гарфилд вполне доволен своей жизнью: ему хватает работы, настолько, что актёр даже решил взять небольшую паузу и отдохнуть. Но даже будучи удовлетворённым своими достижениями, актёр ощущает некоторое внутреннее давление из-за отсутствия у него семьи и детей. В интервью журналу «GQ» актёр признался, что совершенно иначе представлял себя к сорока годам и думал, что в кругу своих друзей будет первым, кто остепенится и обзаведётся детьми.

Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей

«Почему этого не произошло? О господи, с чего бы начать? Ну это скорее история о принятии иного пути, нежели того, что от меня ждали с рождения. Знаете, ожидается же, что к такому-то возрасту ты что-то достигнешь и у тебя будет как минимум один ребёнок, и всё в таком духе. Мне кажется, я чувствую даже какую-то вину за то, что этого не случилось. И ведь очевидно, что мне, как для мужчине, это было бы проще».

Возможно, это чувство вины, о котором говорит Гарфилд, связано с утратой - в 2019 году мать актёра умерла от рака поджелудочной железы. После смерти матери актёр полностью переосмыслил отношение ко времени и осознал скоротечность человеческой жизни.

Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей

«Жизнь - это постоянная тренировка умения отпускать и смиряться. Отказаться от идеи о том, как ты должен выглядеть, кем должен быть или что чувствовать. И это важно отпустить, потому что, конечно, я хотел бы, чтобы моя мама увидела моих детей, если они у меня будут. Но да. Жизнь, жизнь, жизнь. Жизнь тут главная. Посмотрим, что будет. Мне очень любопытно».
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Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей фотографии
Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей фотографии
Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей фотографии
Эндрю Гарфилд признался, что чувствует вину из-за отсутствия семьи и детей фотографии
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