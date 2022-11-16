Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская

Экранизация одиночества: 5 монофильмов об отчужденном человеке
Социальная смерть, столкновение с жестоким миром и борьба за свои идеалы – в формате «театра одного актера»
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Вчера в баре «Ровесник» состоялся специальный показ первого эпизода сериала «Чёрная весна» с Глебом Калюжным и Анастасией Красовской в главных ролях. Премьеру посетили актёры сериала Артём Кошман, Александр Яценко, Валентин Анциферов, Олег Чугунов, Даниил Воробьёв, Иван Мулин, Иван Лаврухин, а также гости Павел Табаков, Софья Лебедева, Мила Ершова, Карина Александрова и многие другие.
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