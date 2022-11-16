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Деконструкция «Аттила-завоеватель»
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Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская

16 ноября
2022 год

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16 ноября 2022

Вчера в баре «Ровесник» состоялся специальный показ первого эпизода сериала «Чёрная весна» с Глебом Калюжным и Анастасией Красовской в главных ролях. Премьеру посетили актёры сериала Артём Кошман, Александр Яценко, Валентин Анциферов, Олег Чугунов, Даниил Воробьёв, Иван Мулин, Иван Лаврухин, а также гости Павел Табаков, Софья Лебедева, Мила Ершова, Карина Александрова и многие другие.

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Глеб Калюжный

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Анастасия Красовская

Премьера сериала «Чёрная весна» состоится 16 октября на онлайн-платформе START.

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Павел Табаков

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Александр Яценко со спутницей

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Софья Лебедева

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Мила Ершова

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Артём Кошман

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Валентин Анциферов

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Олег Чугунов

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Даниил Воробьёв

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Иван Лаврухин

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Иван Мулин

Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская
фото: Карина Александрова
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Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская фотографии
Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская фотографии
Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская фотографии
Total black: Павел Табаков, Глеб Калюжный и Анастасия Красовская фотографии
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