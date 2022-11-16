Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда»

В прошлом году у Кристины Эпплгейтобнаружили рассеянный склероз – неизлечимое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое сопровождается двигательными и зрительными нарушениями. Несмотря на диагноз, актриса согласилась на съёмки в финальном сезоне сериала «Прощай навсегда». И хотя создатели шоу предлагали ей отказаться и были готовы свернуть проект, Кристина настояла, чтобы он был всё-таки завершён.
фото: Кадр из сериала «Прощай навсегда»
«Я не знала, что со мной происходит. В январе у меня начали неметь пальцы на ногах, но я это проигнорировала. Потом подушечки стоп онемели, и это я тоже проигнорировала. Внезапно я начала падать. Люди говорили: «Да это просто неврологическое», – поделилась актриса в недавнем интервью Variety.
Из-за заболевания Кристина с трудом могла ходить и не была способна выдержать привычную нагрузку съёмочного процесса: «Меня привозили на съёмочную площадку в инвалидной коляске, потому что я не могла ходить. Я поправилась на 18 килограмм и постоянно хотела спать. Диагноз мне поставили во время съёмочного процесса, и пришлось всем звонить и говорить: «У меня рассеянный склероз, ребята. Что за чёрт!» И затем всем нам пришлось выяснять, на что я была способна», – рассказала Эпплгейт.
фото: Кадр из сериала «Прощай навсегда»
На площадке поддерживали холодную температуру, поскольку тепло негативно влияет на пациентов с рассеянным склерозом. Из-за плохого самочувствия актриса могла не появиться на съёмках в назначенное время, но творческая группа с пониманием относилась к подобным трудностям.
Кристина отметила, что сложности съёмочного процесса и болезни отразились в новых эпизодах сериала: «Вы сможете увидеть, что мне больно. Я ещё не смотрела сериал и думаю, что не буду этого делать, потому что для меня это слишком тяжело», – сказала актриса. Однако за время создания шоу творческая группа всё же много смеялась и «наслаждалась последними месяцами вместе».
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