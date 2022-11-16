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Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда»

16 ноября
2022 год

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16 ноября 2022
В прошлом году у Кристины Эпплгейт обнаружили рассеянный склероз – неизлечимое аутоиммунное заболевание нервной системы, которое сопровождается двигательными и зрительными нарушениями. Несмотря на диагноз, актриса согласилась на съёмки в финальном сезоне сериала «Прощай навсегда». И хотя создатели шоу предлагали ей отказаться и были готовы свернуть проект, Кристина настояла, чтобы он был всё-таки завершён.

Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда»
фото: Кадр из сериала «Прощай навсегда»

«Я не знала, что со мной происходит. В январе у меня начали неметь пальцы на ногах, но я это проигнорировала. Потом подушечки стоп онемели, и это я тоже проигнорировала. Внезапно я начала падать. Люди говорили: «Да это просто неврологическое», – поделилась актриса в недавнем интервью Variety.

Из-за заболевания Кристина с трудом могла ходить и не была способна выдержать привычную нагрузку съёмочного процесса: «Меня привозили на съёмочную площадку в инвалидной коляске, потому что я не могла ходить. Я поправилась на 18 килограмм и постоянно хотела спать. Диагноз мне поставили во время съёмочного процесса, и пришлось всем звонить и говорить: «У меня рассеянный склероз, ребята. Что за чёрт!» И затем всем нам пришлось выяснять, на что я была способна», – рассказала Эпплгейт.

Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда»
фото: Кадр из сериала «Прощай навсегда»

На площадке поддерживали холодную температуру, поскольку тепло негативно влияет на пациентов с рассеянным склерозом. Из-за плохого самочувствия актриса могла не появиться на съёмках в назначенное время, но творческая группа с пониманием относилась к подобным трудностям.

Кристина отметила, что сложности съёмочного процесса и болезни отразились в новых эпизодах сериала: «Вы сможете увидеть, что мне больно. Я ещё не смотрела сериал и думаю, что не буду этого делать, потому что для меня это слишком тяжело», – сказала актриса. Однако за время создания шоу творческая группа всё же много смеялась и «наслаждалась последними месяцами вместе».
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Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда» фотографии
Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда» фотографии
Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда» фотографии
Кристина Эпплгейт рассказала, как её рассеянный склероз повлиял на съёмки финала «Прощай навсегда» фотографии
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