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Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом

16 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
16 ноября 2022
На днях Ева Мендес опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой заметна татуировка с надписью «Де Гослинг». Поклонники предположили, что так актриса намекнула на замужество с Райаном Гослингом.

Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом

Родители Евы родом с Кубы, где замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог «де». Татуировку с текстом на руке поклонники заметили ещё в 2020 году, однако разобрать, что именно там было написано, до этого момента не удавалось.

Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 12 лет. Они познакомились во время съёмок фильма «Место под соснами» в 2011 году. Официально пара о свадьбе не объявляла, однако в сети появились слухи о том, что они поженились ещё в 2016 году. Вместе возлюбленные воспитывают двоих общих дочерей – Эсмеральду и Амаду.
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Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом фотографии
Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом фотографии
Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом фотографии
Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом фотографии
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