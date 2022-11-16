Ева Мендес спровоцировала слухи о браке с Райаном Гослингом

На днях Ева Мендес
опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой заметна татуировка с надписью «Де Гослинг». Поклонники предположили, что так актриса намекнула на замужество с Райаном Гослингом
.
Родители Евы родом с Кубы, где замужние женщины добавляют фамилию мужа к своей, используя предлог «де». Татуировку с текстом на руке поклонники заметили ещё в 2020 году, однако разобрать, что именно там было написано, до этого момента не удавалось.
Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже 12 лет. Они познакомились во время съёмок фильма «Место под соснами»
в 2011 году. Официально пара о свадьбе не объявляла, однако в сети появились слухи о том, что они поженились ещё в 2016 году. Вместе возлюбленные воспитывают двоих общих дочерей – Эсмеральду и Амаду.
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