В России запретили «Гарри Поттера»

Студия Warner Bros. запретила российским телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (а это СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый») транслировать свои фильмы, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует ещё минимум полтора года. Это значит, что на новогодних каникулах традиционный марафон фильмов о Гарри Поттере
скорее всего отменяется. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика»
.
Сложно представить зимние праздники без историй о юном волшебнике: по данным издания, франшиза «Гарри Поттер» входила в число самых просматриваемых на СТС. Вместе с ней россияне любили смотреть фильмы «Лига справедливости»
, «Аквамен»
и «Чудо-женщина»
. Утешает, что на онлайн-платформах эти фильмы остаются доступными.
обсуждение >>