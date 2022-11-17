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В России запретили «Гарри Поттера»

17 ноября
2022 год

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17 ноября 2022
Студия Warner Bros. запретила российским телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (а это СТС, РЕН ТВ, «Домашний» и «Пятый») транслировать свои фильмы, несмотря на то, что срок лицензионных соглашений действует ещё минимум полтора года. Это значит, что на новогодних каникулах традиционный марафон фильмов о Гарри Поттере скорее всего отменяется. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В России запретили «Гарри Поттера»

Сложно представить зимние праздники без историй о юном волшебнике: по данным издания, франшиза «Гарри Поттер» входила в число самых просматриваемых на СТС. Вместе с ней россияне любили смотреть фильмы «Лига справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщина». Утешает, что на онлайн-платформах эти фильмы остаются доступными.
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В России запретили «Гарри Поттера» фотографии
В России запретили «Гарри Поттера» фотографии
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