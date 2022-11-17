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«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом

17 ноября
2022 год

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17 ноября 2022

Зои Кравиц снялась для обложки журнала GQ и рассказала об отношениях Ченнингом Татумом, слухи о романе с которым актриса подтвердила в августе этого года.

«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом

В 2019 году после пяти лет отношений Зои вышла замуж за актёра Карла Глусмана, но уже через 18 месяцев подала на развод: «Я просто научилась думать о том, кто я и чего я хочу. Если вы встречаете кого-то невероятного, кто хочет жениться на вас, в этом нет ничего плохого. Тогда почему бы вам этого не сделать? Однако трудно задать себе вопрос: «Может быть, я на самом деле не хочу то, что должна хотеть? Брак, дети, вот это всё». Я не знаю, хочу ли я этого. Это очень неудобный вопрос для женщины», – поделилась размышлениями актриса.

«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом

Кравиц познакомилась с Ченнингом Татумом во время съёмок своего режиссёрского дебюта «Остров кисок». Актриса призналась, что всегда чувствует его заботу, а его поддержка помогает ей справиться с напряжёнными периодами на работе: «Он просто замечательный человек. Он заставляет меня смеяться, и мы оба очень любим искусство. Любим говорить об искусстве и вместе исследовать то, что мы делаем. Мы любим смотреть фильмы и обсуждать их, бросая друг другу вызов».

«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом

«Он мой защитник, и это так чудесно и мило. Мне кажется, если вы сможете сделать что-то подобное вместе, то это будет хороший тест для ваших отношений. Мы стали ещё сильнее», – поделилась Зои. Актриса признаётся, что им не хочется делиться подробностями личной жизни: «Хочется, чтобы это было священным и приватным настолько долго, насколько возможно. Чтобы не приходилось думать о том, что обо всём этом подумает мир».
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«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом фотографии
«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом фотографии
«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом фотографии
«Он мой защитник»: Зои Кравиц рассказала об отношениях с Ченнингом Татумом фотографии
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