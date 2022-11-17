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Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд

17 ноября
2022 год

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17 ноября 2022
16 ноября в Лондоне состоялась 25-я ежегодная церемония премии GQ Men Of The Year Awards. Премию вручают звёздам культуры, моды и спорта, которые сделали прошедший год незабываемым. В список лауреатов вошли Сидни Суини, Эндрю Гарфилд, Зои Кравиц, гонщик Макс Ферстаппен, рэпер Джек Харлоу и другие. В этот вечер на красную ковровую дорожку вышли Сальма Хайек, Бен Уишоу, Александра Даддарио, Джеймс МакЭвой с сестрой Джой, Сьюки Уотерхаус, Эмма Д'Арси.

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Сидни Суини

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Сальма Хайек

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Эндрю Гарфилд

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Александра Даддарио

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Элеонор Хейдсон и Фил Данстер

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Бен Уишоу

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Джеймс Макэвой с сестрой Джой

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Сьюки Уотерхаус

Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд
фото: Эмма Д'Арси
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Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд фотографии
Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд фотографии
Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд фотографии
Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд фотографии
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