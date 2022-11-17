Men Of The Year Awards: Сидни Суини, Сальма Хайек и Эндрю Гарфилд

16 ноября в Лондоне состоялась 25-я ежегодная церемония премии GQ Men Of The Year Awards. Премию вручают звёздам культуры, моды и спорта, которые сделали прошедший год незабываемым. В список лауреатов вошли Сидни Суини
, Эндрю Гарфилд
, Зои Кравиц
, гонщик Макс Ферстаппен
, рэпер Джек Харлоу
и другие. В этот вечер на красную ковровую дорожку вышли Сальма Хайек
, Бен Уишоу
, Александра Даддарио
, Джеймс МакЭвой
с сестрой Джой
, Сьюки Уотерхаус
, Эмма Д'Арси
.
фото: Сидни Суини
фото: Сальма Хайек
фото: Эндрю Гарфилд
фото: Александра Даддарио
фото: Элеонор Хейдсон и Фил Данстер
фото: Бен Уишоу
фото: Джеймс Макэвой с сестрой Джой
фото: Сьюки Уотерхаус фото: Эмма Д'Арси
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