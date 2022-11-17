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Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе

17 ноября
2022 год

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17 ноября 2022

Автомобиль Дениз Ричардс, известной по ролям в фильмах «И целого мира мало» и «Звёздный десант», обстреляли неизвестные на улице в Лос-Анджелесе. Актриса находилась на пассажирском сиденье, в то время как её муж Аарон Файперс был за рулём. Об этом сообщает издание TMZ.

Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе
фото: Дениз Ричардс и Аарон Файперс

Инцидент произошёл 15 ноября, когда Ричардс и её муж ехали на съёмочную площадку. За ними следовала машина с агрессивным водителем, и когда Аарон не мог найти место, водитель начал кричать. Файперс пропустил его машину, однако за ним ехал ещё один раздражённый мужчина. Он выстрелил в автомобиль Файперс и Ричардс, попав в заднюю часть машины со стороны водителя. К счастью, никто из супругов не пострадал.

У актрисы инцидент вызвал сильный стресс. Она приехала на съёмочную площадку в слезах, однако осталась работать. Полицию вызвали коллеги Ричардс, когда увидели пулевые отверстия в машине. Обратно домой Дениз и Аарон возвращались в сопровождении полицейского.
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Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе фотографии
Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе фотографии
Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе фотографии
Автомобиль Дениз Ричардс и её мужа обстреляли в Лос-Анджелесе фотографии
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