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Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева

17 ноября
2022 год

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17 ноября 2022

16 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Наша зима» Степана Бурнашева. Это история об отношениях, которые заканчиваются разводом «в самом холодном городе мира». Оба супруга считают, что это единственный выход из затянувшегося неудачного брака, где каждый считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и развод даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после разрыва они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.

Гостями премьеры стали Юлия Хлынина, Юрий Быков, Камилла Валиева, Мария Лобанова, Александр Хант, Ксения Суркова и многие другие.

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Юлия Хлынина

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Юрий Быков

Главные роли в фильме исполнили Ирина Михайлова («Республика Z», «Нуучча») и Илья Яковлев («Иччи»). В эпизодической роли снялась Ксения Собчак.

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Маша Лобанова и Камила Валиева

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Ксения Суркова

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Илья Бачурин

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Данила Белых

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Аксинья Гог

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Александр Хант

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Жан Просянов

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Егор Москвитин

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Степан Бурнашев

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Светланна Таайко

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Эдик Якут

Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева
фото: Влад Канопка

В российский прокат картина выходит 24 ноября.
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Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева фотографии
Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева фотографии
Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева фотографии
Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева фотографии
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