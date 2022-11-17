Остаёмся зимовать: Юлия Хлынина, Юрий Быков и Камилла Валиева

«Он ударил меня по лицу»: Настасья Самбурская впервые рассказала о причинах развода с Кириллом Дыцевичем
Брак актрисы длился 7 дней
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16 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Наша зима» Степана Бурнашева. Это история об отношениях, которые заканчиваются разводом «в самом холодном городе мира». Оба супруга считают, что это единственный выход из затянувшегося неудачного брака, где каждый считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и развод даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после разрыва они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.
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