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Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский

18 ноября
2022 год

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18 ноября 2022

Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ драмы «Монастрь» Александра Молочникова с Настей Ивлеевой в главной роли. Это история о девушке Марии, которая в страхе за свою жизнь прячется в северном монастыре, где знакомится со священником Варсонофием, его сыном Юрой и монахиней Елизаветой.

Премьерный показ посетили актёры сериала Филипп Янковский, Светлана Иванова, Марк Эйдельштейн, Наталья Кудряшова, а также Маша Миногарова, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Стася Милославская, Даша Чаруша, Григорий, Игорь и Вадим Верники, Анастасия Красовская, Мария Шумакова, Катя Кабак и многие другие.

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Настя Ивлеева

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Светлана Иванова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Филипп Янковский

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Мария Миногарова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Дарья Чаруша

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Стася Милославская

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Евгений Стычкин

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Ольга Сутулова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Игорь, Григорий и Вадим Верники

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Анастасия Красовская

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Яна Чурикова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Юрий Быков

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Мария Шумакова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Светлана Степанковская

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Катя Кабак

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Наталья Кудряшова

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Марк Эйдельштейн

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Надежда Сысоева

Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский
фото: Даниил Воробьёв
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   18.11.2022 - 14:56
Что-то Ивлеева как-то сильно поменялась, даже не очень понимаю, в хорошую или плохую сторону. А вот Чурикова отлично выглядит, сколько бы лет ни прошло:) читать далее>>
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Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский фотографии
Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский фотографии
Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский фотографии
Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский фотографии
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