Русский Север: Настя Ивлеева, Стася Милославская и Филипп Янковский

Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха»
Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал
4 комментария
Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ драмы «Монастрь» Александра Молочникова с Настей Ивлеевой в главной роли. Это история о девушке Марии, которая в страхе за свою жизнь прячется в северном монастыре, где знакомится со священником Варсонофием, его сыном Юрой и монахиней Елизаветой.
обсуждение >>