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Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца

18 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
18 ноября 2022
23-летняя Лили-Роуз Депп снялась для обложки декабрьского номера Elle и рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство своего отца Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд.

Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца

Склонность актрисы к уединению – результат повышенного внимания к её звёздным родителям – Джонни Деппу и Ванессе Паради. Лили-Роуз рассказала, что в детстве они «защищали» её и её младшего брата Джека от навязчивых папарацци и вопросов журналистов настолько, насколько это было возможно. Выработав привычку отстаивать личные границы, она предпочла не комментировать судебный процесс Деппа и Хёрд: «Когда речь идёт о чём-то очень личном, что вдруг перестаёт быть таковым, я думаю, что имею право на то, чтобы оставить мысли при себе. Я не должна отвечать за кого-то. На протяжении большей части моей карьеры меня действительно всё время хотели определить по мужчинам в моей жизни – будь то члены моей семьи или мои парни, кто угодно. Но я готова, чтобы меня судили по тому, что делаю я сама», – заявила актриса.

Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца

Лили-Роуз разделяет публичную и личную сферы жизни: «С друзьями я открытая книга. Но меня просто так воспитали, что я научилась тому, что конфиденциальность – это то, что важно защищать». А в социальных сетях актриса часто чувствует дискомфорт: «Люди думают, что вы персонаж видеоигры, и все говорят о вас ужасные вещи, которые никогда не сказали бы вам в лицо. Я думаю, что мы чувствуем себя слишком защищёнными нашими экранами. Мы чувствуем, что интернет – это параллельная вселенная, где люди – это просто животные в зоопарке или статуи, и им можно говорить всё», – поделилась мыслями Депп.

Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца

Так как Лили-Роуз родилась в семье знаменитостей, её успех нередко списывают на непотизм – патронаж и блат, когда привилегии предоставляются родственниками, независимо от личных профессиональных качеств: «У людей будет предвзятое представление о вас или о том, как вы чего-то добились, но я могу сказать, что ничто не принесёт вам роль, кроме того факта, что вы подходите для этой роли. Может, происхождение поможет приоткрыть дверь, но не войти внутрь. После этого всегда предстоит много работы», – рассказала актриса.
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Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала, почему не комментировала судебное разбирательство отца фотографии
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