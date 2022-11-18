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Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах

18 ноября
2022 год

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18 ноября 2022
Балетное сообщество раскритиковало Сидни Суини, известную по роли Кэсси в сериале «Эйфория», за фотографии, на которых она позирует в пачке и пуантах. Издание Page Six собрало комментарии возмущённых пользователей.

Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах

«Кто был креативным директором, который сказал: «Эй, Сидни, быстро надень пуанты». Не надо фотографировать людей, у которых нет опыта в балете, в подобных нарядах! Вокруг много танцоров для этого. Просто остановитесь», — высказался канадский актёр и танцовщик Бреннан Клос. Кроме того, по его словам, пуанты актрисы завязаны неправильно.

На фотографиях видно, что во время съёмки актриса опиралась на балетный станок, который позже убрали с помощью фотошопа. Клос отметил, что иначе в такой позе она не смогла бы простоять достаточно долго для того, чтобы сделать удачный кадр. Танцор отметил, что не имеет ничего против Суини, но недоволен креативной командой.

Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах

«Это неуважение ко всем танцорам, которые посвятили свою жизнь искусству. На это уходит целая жизнь, состоящая из бесчисленных часов, потраченных на стремление к совершенству: потеря сна, пропуск приема пищи, терпимость к жестоким учителям, многочасовое разглядывание себя в зеркале, разбор каждой мелочи. Ни один волосок не может быть не на своем месте. Это кажется издевательством над теми, кто заслужил свое право с гордостью носить свои пуанты. Лично меня огорчает, что все называют это прекрасным. Это совершенно противоположно. Красота балета проистекает исключительно из преданности ему, а не из подражания ему», – пожаловался один из пользователей в сети.
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Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах фотографии
Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах фотографии
Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах фотографии
Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах фотографии
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