Искусство апроприации: Сидни Суини раскритиковали за съёмку в пуантах

Балетное сообщество раскритиковало Сидни Суини
, известную по роли Кэсси в сериале «Эйфория»
, за фотографии, на которых она позирует в пачке и пуантах. Издание Page Six
собрало комментарии возмущённых пользователей.
«Кто был креативным директором, который сказал: «Эй, Сидни, быстро надень пуанты». Не надо фотографировать людей, у которых нет опыта в балете, в подобных нарядах! Вокруг много танцоров для этого. Просто остановитесь»
, — высказался канадский актёр и танцовщик Бреннан Клос
. Кроме того, по его словам, пуанты актрисы завязаны неправильно.
На фотографиях видно, что во время съёмки актриса опиралась на балетный станок, который позже убрали с помощью фотошопа. Клос отметил, что иначе в такой позе она не смогла бы простоять достаточно долго для того, чтобы сделать удачный кадр. Танцор отметил, что не имеет ничего против Суини, но недоволен креативной командой.
«Это неуважение ко всем танцорам, которые посвятили свою жизнь искусству. На это уходит целая жизнь, состоящая из бесчисленных часов, потраченных на стремление к совершенству: потеря сна, пропуск приема пищи, терпимость к жестоким учителям, многочасовое разглядывание себя в зеркале, разбор каждой мелочи. Ни один волосок не может быть не на своем месте. Это кажется издевательством над теми, кто заслужил свое право с гордостью носить свои пуанты. Лично меня огорчает, что все называют это прекрасным. Это совершенно противоположно. Красота балета проистекает исключительно из преданности ему, а не из подражания ему»
, – пожаловался один из пользователей в сети.
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