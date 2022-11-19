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Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров

19 ноября
2022 год

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19 ноября 2022
15 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера «Покерфейс», режиссёром, автором сценария и исполнителем которого стал Рассел Кроу. Оценить запутанный сюжет фильма пришли Ирина Пегова, Фёдор Лавров, Алёна Чехова, Юрий Быков, Анастасия Макеева, Андрей Руденский, Алёна Апина и другие.

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Анастасия Макеева с мужем

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Даниил Белых и Григорий Калинин

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Алёна Чехова

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Алёна Апина

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Екатерина Вуличенко

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Юрий Быков и Ирина Пегова

Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров
фото: Фёдор Лавров

«Покерфейс» в прокате с 17 ноября 2022 года.

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Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров фотографии
Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров фотографии
Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров фотографии
Сложная комбинация: Ирина Пегова, Анастасия Макеева и Фёдор Лавров фотографии
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