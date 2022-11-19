Ирина Старшенбаум рассказала о пользе психотерапии

24 ноября в российский прокат выходит психологический триллер «Сёстры»
, в котором Ирина Старшенбаум
исполнила роль жертвы домашнего насилия. В интервью журналу «OK!»
актриса призналась, что сталкивалась с различными формами психологического насилия и предположила, что от этого не застрахован никто. Однако со временем актриса научилась различать манипуляции и купировать проявления подобного поведения по отношению к себе.
«Да, я сталкивалась с опытом психологического насилия, психологических манипуляций и в работе, и в жизни. Мне вообще кажется, что нет людей, которые с этим не сталкиваются, насилие всегда существует. Если ты уязвим, то встреча с абьюзом и манипуляциями может ввести тебя в ступор. Если ты не умеешь правильно выстраивать коммуникацию, то часто люди могут этим воспользоваться. Автор насилия, абьюзер, обесценивает какие-то вещи по отношению к человеку, на которого это нацелено. Например, он говорит: ты бездарна, ты ничего не можешь, ты плохо выглядишь. Я знаю, что подобное происходит и в театре, и на съемочной площадке, и на работе в офисе, в университете, в школе. Это всё про психологическое насилие, которое мы не должны недооценивать. Я часто сталкивалась с проявлениями агрессии в свою сторону, как и все мы. Единственное, чему я научилась, — выстраивать свои границы и, конечно же, замечать. Нельзя пропускать так называемые звоночки и оправдывать агрессора. Мой опыт научил меня сразу купировать эти проявления и обрывать контакт. Чтобы у людей не складывалось ощущение, что можно как-то нарушать целостность моего личного пространства. Для меня свобода — это главная ценность, и из этого я стараюсь выстраивать любую коммуникацию. Когда-то этот опыт меня очень расстраивал, я переживала, задавалась вопросами: как так можно, почему у людей такие жестокие проявления. Но я перестала задавать себе эти вопросы, как только перестала с этим сталкиваться, просто потому, что приняла для себя решение не встречаться с этим в принципе»
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Актриса также призналась, что в сложных жизненных ситуациях регулярно обращается за помощью к психотерапевту. Внимание к своему психическому здоровью помогает актрисе находить баланс между женским началом и карьерными амбициями.
«Бывает, тебя просто заклинивает, ты ходишь по кругу и не понимаешь, что происходит, — когда на душе неспокойно, когда ты не можешь себя принять, что-то разрешить себе, рефлексируешь, мучаешься от мыслей, что ты недостаточно хорошо что-то сделал или зашел в тупик во всех отношениях… В таких случаях я всегда обращаюсь к психотерапевту. Я вообще из тех людей, кто это очень приветствует, я нахожусь во внутренней работе. Люблю посещать разные тренинги, встречи, мероприятия, которые помогают людям соединиться со своими чувствами, учитывать чувства других людей, но не обуславливаться ими. Мне кажется, что мне это необходимо как артисту, как человеку, как женщине. В современном мире необходимо сохранить свою женскую красоту, мягкость, будучи при этом человеком, который много работает, будучи сильной женщиной. Находить вот этот баланс между тем, что у меня есть карьера, успех, определенные цели и задачи, много планов и желаний, но также у меня есть женское начало, которое я оберегаю и хочу, чтобы оно было наполнено красотой. Главное, чему меня учит и терапия, и жизнь, — что самое важное — это выстроить мир вокруг себя. Начни с четырех-пяти людей вокруг себя. Если ты с ними наладил мир, со своими главными людьми: родителями, мужем/женой/партнером, с детьми, с лучшим другом, а также с теми, кого ты просто видишь каждый день, и в первую очередь — с самим собой, вот тогда этот мир начнет существовать, тогда в нем будет красота, изобилие и никогда не будет места насилию»
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