«Для этого фильма я учила иврит»: Ирина Старшенбаум рассказала о съёмках в фильме Майкла Уинтерботтома

ревью

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Ролики фильмов «Египетские боги». 2 сезон. Тизер №2 на японском языке Новые приключения в весёлом пантеоне египетских демиургов

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Спутник телезрителя «Серена»: Девушка, которая играла с топором В ночь с 18 на 19 ноября, 01:35, СТС

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС

Новости кино «Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря Лето в Смоленске приготовило героям Стоянова, Медынич и Ткаченко новые испытания