«Для этого фильма я учила иврит»: Ирина Старшенбаум рассказала о съёмках в фильме Майкла Уинтерботтома

Пока СМИ эксплуатируют тему отмены россиян на Западе, Ирина Старшенбаум
снимается в Италии в фильме Майкла Уинтерботтома «Земля обетованная»
. Политический триллер о двух британских полицейских, которые охотятся за поэтом и сионистским борцом за свободу Авраамом Штерном, Уинтерботтом планировал снять ещё 10 лет назад, пригласив на главные роли Джима Стёрджесса
и Колина Фёрта
. В итоге роли достались Дугласу Буту
и Гарри Меллингу
. А Старшенбаум сыграет Шошанну Борохову - дочь марксиста-сиониста Бера Борохова, в которую влюблён герой Бута. В интервью журналу «OK!»
актриса рассказала о своём первом опыте в международном проекте и о том, как Уинтерботтом предложил ей эту роль.
«Фильм называется «Земля обетованная», и речь в нем идет о возникновении государства Израиль в Палестине в 30-е годы. Это моя первая главная роль на английском языке, и эти съёмки дают мне очень многое: опыт, интересные знакомства, возможность попробовать и узнать себя с совершенно другой стороны. Со мной снимаются замечательные партнёры: Дуглас Бут и Гарри Меллинг — очень талантливые актеры, очень наполненные. У нас интернациональная площадка: итальянцы, британцы, французы, израильтяне. Все общаются, объединяются, и я безумно этим горжусь, потому что искусство всегда должно объединять и кинематографистов, и художников по всему миру, да и просто людей. Искусство должно существовать, невзирая ни на что. Майкл Уинтерботтом — совершенно потрясающий артист и режиссёр, главные роли в его фильмах исполняли Кейт Уинслет, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Рэйчел Вайс, Ширли Хендерсон, Саманта Мортон… Поначалу мне было очень страшно, на этапе подготовки я переживала, хотела оправдать его надежды. Но как только мы начали работать, я поняла, что это человек с невероятной интуицией и, если он тебя выбрал, значит, уверен в тебе, значит, ты изначально подходишь под его замысел. Вот сейчас многие говорят, что с русскими никто не захочет работать, а у него нет границ, он видит в каждом интересную и необыкновенную личность, самобытность и работает только с этим. Он посмотрел фильм «Лето», в котором я снималась, его продюсер написал мне письмо, попросил прислать ссылку на какой-нибудь из новых фильмов. У меня тогда выходил фильм «Общага», и я прислала его. Потом мы беседовали в zoom, и Майкл сказал: «Ирина, я хочу предложить вам вот такой сценарий». Я его прочитала, он мне безумно понравился.
Это самый необычный сценарий в моей жизни! Самый интересный и сложно устроенный, с огромным количеством событий и линий. Для этого фильма я учила иврит, потому что у меня много сцен на этом языке. Я очень благодарна Вселенной за этот невероятный опыт, когда ты можешь прилететь в Италию и изменить свою жизнь на какое-то количество времени, познакомиться с потрясающими художниками, провести время, объединиться и почувствовать, что искусство нас всё ещё связывает. А потом вернуться домой, в мою любимую Москву, в Петербург и, соскучившись, взяться за какое-то новое дело»
.
обсуждение >>