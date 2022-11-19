Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

19 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
19 ноября 2022

12 ноября, в преддверии 200-летнего юбилея А. Островского в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в постановке художественного руководителя Евгения Марчелли. Главные роли в спектакле исполняют Павел Чинарёв, Станислав Бондаренко, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Дмитрий Щербина и Анастасия Белова.

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

Премьеру спектакля «БЕСприданница» посетили Ирина Пегова, Игорь и Вадим Верники, Екатерина Стриженова, Егор Кончаловский, Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Алёна Хмельницкая и другие.

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Игорь и Вадим Верники

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Алика Смехова

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Евгений Писарев

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Екатерина Стриженова

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Андрей Максимов с супругой

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Анна Александрова

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Алёна Хмельницкая

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Ирина Пегова

Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова
фото: Егор Кончаловский

Премьерные показы спектакля Евгения Марчелли «БЕСприданница» пройдут 19 ноября и 10 декабря в Театре им. Моссовета.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастильтеатральная премьера
персоны
Анна АлександроваАнастасия Белова (III)Станислав БондаренкоЕлена ВалюшкинаВадим ВерникИгорь ВерникВиталий КищенкоИрина КлимоваЕгор КончаловскийАндрей МаксимовЕвгений МарчеллиЕлена Николаева (II)Юрий НифонтовИрина ПеговаЕвгений ПисаревАлика СмеховаЕкатерина СтриженоваОлеся СудзиловскаяДарья ФекленкоАлёна ХмельницкаяПавел ЧинарёвДмитрий ЩербинаСергей Юшкевич
театры
Театр им. Моссовета

фотографии >>
Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова фотографии
Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова фотографии
Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова фотографии
Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Горшков
17 ноября ушёл из жизни фигурист Александр Горшков.
Владимир Мусатов
16 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Мусатов.
Константин Котляров
15 ноября ушёл из жизни актёр Константин Котляров.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Сюзанна Шпак
Кэтлин Куинлэн
Джейсон Скотт Ли
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Вокзал для двоих
мелодрама
СССР, 1982
Чёрная орхидея
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, США, Франция, 2006
Жанна
мелодрама
Россия, 2022
Слон
драма, триллер
Россия, 2022
1000 дешёвых зажигалок
драма, молодежный фильм
Россия, 2022
Рассвет застилает глаза
мистика, фильм ужасов
Германия, 2021
Эмили
романтический байопик
Великобритания, 2022
Дурной глаз
мистика, триллер
Ирландия, Филиппины, 2022
Переправа
Россия, 2022
Подстава
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Покерфейс
триллер
США, 2022
Райский город
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру в Telegram