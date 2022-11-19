Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях»
Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени
1 комментарий
12 ноября, в преддверии 200-летнего юбилея А. Островского в Театре имени Моссовета состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в постановке художественного руководителя Евгения Марчелли. Главные роли в спектакле исполняют Павел Чинарёв, Станислав Бондаренко, Елена Валюшкина, Виталий Кищенко, Дмитрий Щербина и Анастасия Белова.
обсуждение >>