Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

ревью

Спутник телезрителя «Орудия смерти: Город костей» // Всем выйти из «Сумерек» В ночь с 17 на 18 ноября, 01:05, Кино ТВ

Обзор сериалов Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Шифр» Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру

Интервью Евгений Горенбург: «”Гриша Субботин” – фильм о современности, снятый людьми, воспитанными на советских комедиях» Продюсер картины – о независимом кино, ламповых комедиях и курьерах, которые могут стать героями нашего времени

Новости кино Фрэнк Грилло изобретает легендарный суперкар в фильме «Ламборгини: человек-легенда» В прокате с 24 ноября

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»

Новости кино «Вампиры средней полосы» вернутся со вторым сезоном 13 декабря Лето в Смоленске приготовило героям Стоянова, Медынич и Ткаченко новые испытания