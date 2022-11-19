Лиза Моряк вышла замуж за Сарика Андреасяна

17 ноября Лиза Моряк
и Сарик Андреасян
узаконили свои отношения, расписавшись в Грибоедовском ЗАГСе. Этой радостной новостью актриса поделилась с подписчиками в соцсетях, выложив соответствующие фотографии. В подписи к фотографиям актриса коротенько описала историю знакомства с мужем.
«Кто бы мог подумать, ведь впервые я узнала о тебе в феврале 2017, когда вышел фильм «Защитники», и я помню как зашла на твою страничку в [запрещённой в России соцсети] и даже не подписалась. Потом в июне 2018 ты утвердил меня в свой фильм, и в июле 2018 мы познакомились. Ну а дальше… Всё было правда как в кино!»
.
Сарик тоже отрапортовал подписчикам о свадьбе, заявив, что ему совершенно неважны все эти статусы и почему-то «регалии», и всё это - ради душевного спокойствия Лизы. «Моя официальная жена, хотя я отношусь спокойно ко всем официальным регалиям, но моей девочке это важно!Я горжусь своей женой! Красивая, смелая, талантливая, смешная! Такую грех не взять в жены и грех не любить! Да и что тут скромничать - повезло ей со мной! Говорят, что она может отжать у меня 50% моего будущего состояния! Хорошо, что купил машину до росписи».
В октябре текущего года стало известно, что 27-летняя Лиза ждёт ребёнка от Сарика
. Режиссёр сделал Лизе предложение руки и сердца в июне, а пышную свадьбу артисты планируют сыграть уже после рождения ребёнка, летом следующего года.
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