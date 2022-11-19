Лиза Моряк вышла замуж за Сарика Андреасяна

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Игра в классику: Екатерина Стриженова, Алёна Хмельницкая и Ирина Пегова

Актриса получила роль в фильме о возникновении государства Израиль

«Для этого фильма я учила иврит»: Ирина Старшенбаум рассказала о съёмках в фильме Майкла Уинтерботтома

19 ноября

Ирина Старшенбаум рассказала о пользе психотерапии

Как выстраивать границы и купировать насилие по отношению к себе