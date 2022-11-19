19-летняя Мария Илюхина готовится стать матерью

19-летняя актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши Ворониной в сериале «Воронины», сообщила подписчикам в соцсетях о своей беременности. На шестом месяце беременности Мария решила запечатлеть своё деликатное положение и снялась в фотосессии.
фото: Мария в сериале "Воронины"
Подписчикам помимо снимков Мария скормила парочку расхожих клише о волнительном периоде ожидания и три факта о своей беременности. Оказывается, до беременности Мария любила чеснок, а сейчас терпеть не может. Сладкое предпочитает солёному и засыпает везде, где только засыпается. Отцом ребёнка является 19-летний студент РАНХиГС Алексей Шаров, с которым Мария встречается уже два года.
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