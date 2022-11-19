19-летняя Мария Илюхина готовится стать матерью

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Обзор сериалов Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Шифр» Плюсы и минусы популярного ретро-детектива по мнению читателей Кино-Театр.Ру

Новости кино Тимофей Трибунцев и Сергей Марин расследуют убийства доносчиков на фоне восстания декабристов В сериале «Цербер» также заняты Александр Горбатов, Евгений Цыганов и Кирилл Кяро

Лайфстайл В России запретили «Гарри Поттера» Новогодний марафон отменяется

Лайфстайл Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»

Интервью Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха» Генеральный продюсер ТНТ — о любви зрителей, планах и почему ТНТ — больше, чем канал

Спутник телезрителя «Роковое искушение»: Мужикам здесь не место В ночь с 19 на 20 ноября, 01:20, СТС