«Оказалось, что у меня есть вкус, смелость»: Юлия Меньшова об увлечении дизайном интерьеров

Обосновавшись в одной очень популярной запрещённой соцсети, Юлия Меньшова
начала записывать небольшие видео из дома, и подписчики обратили внимание на яркий и необычный дизайн её квартиры. Оказалось, что авторство этих смелых решений принадлежит самой телеведущей, которая с некоторых пор открыла в себе талант оформителя. В студии онлайн-шоу «ОК на связи!»
Меньшова рассказала о своём увлечении дизайном интерьеров.
«Я интересуюсь дизайном интерьеров, но только в рамках своих квартир, которые я делаю. Не то чтобы я зарабатываю этим деньги и кому-то помогаю. Хотя помочь могу, друзьям, например. Как так получилось, не знаю. Оказалось, что у меня есть вкус, смелость. Оказалось в процессе ремонта одной квартиры, которая не в Москве и которая у нас вместо дачи. Я там была очень смела в дизайне, отчаянно смела. И вдруг оказалось, что во мне открылись невероятные способности. Раньше мне казалось, что это очень ответственная область. Ремонт делаешь, сделаешь что-то не так, а потом в этом жить. А потом я себе позволила открыть эту дверь. Всё это всегда в сотрудничестве с дизайнером было, но у меня было много смелых идей. И оказалось, что я с этими идеями была права. Мне потом профессионалы говорили “Мы думали: что она творит?” А потом это воплощалось, и оказывалось, что это работает. Стало это известно благодаря запрещённой ныне сети, где я выкладывала видео про свою квартирку. И люди говорили - вау. Но были и те, кто говорил, что это отвратительно. Потому что это очень эклектично - это правда, у меня много там что намешано»
.
Любовь к дизайну интерьеров с Юлией разделяют Вера Кинчева
и Софья Каштанова
. Кинчева заведует собственным «Бюро Уюта» и ведёт на Первом канале передачу «Про уют»
. А Софья Каштанова подошла к делу ответственно и решила получить образование
в области дизайна интерьеров.
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