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«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров

2 ноября
2022 год

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2 ноября 2022

Для родившейся в семье режиссёра и актрисы Юлии Меньшовой выбор профессии был очевиден. В 1990 году Меньшова окончила актёрский факультет Школы-студии МХАТ и прослужила 4 года в МХТ им. Чехова. Но в 1990-х кино и театр в России переживали кризис, а всё самое интересное происходило на телевидении, где Юлия в итоге и сделала карьеру телеведущей.

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Юлия Меньшова

В конкурентную среду авторских ютюб-каналов Юлия пришла с некоторым опозданием - в начале 2022 года, когда в качестве интервьюеров себя попробовали не только профессиональные тележурналисты вроде Дудя, Пивоварова (признаны Минюстом РФ иноагентами) и Шихман, но и звёзды кино Муцениеце и Манучаров. По просьбе ведущего онлайн-шоу «ОК на связи!» Юлия оценила работу нескольких интервьюеров разных поколений.

Ирина Шихман, канал «А поговорить?»

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Ирина Шихман

«Как по мне: пресновато. Сильные стороны Иры: она профессиональна, она берёт интервью разносторонне, она способна слушать людей, с которыми она не согласна. Хотя её отношение всегда ярко выражено и чувствуется. Мне немножко скучноваты те темы, которые её триггерят, но они адресованы молодому поколению. Скажем, фемповестка, которую двигает Ира, кажется мне слишком плоской, сама повестка. Но нельзя не отдать должное её циклу фильмов «Бьёт, значит любит» - очень важная тема, которую она поднимает, потому что для нашего общества она не до конца проявлена».

Николай Солодников, канал #ещёнепознер

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Николай Солодников

«Он очарователен. Но он несовершенен как интервьюер. В нём есть какая-то детскость и растерянность перед миром прелестная. В нём есть честность и рафинированная интеллигентность, хотя он её так не подаёт. Внутренняя потребность в культуре. Не внешняя, потому что мы все для галочки как бы должны быть образованными и ходить в музеи. Он правда в этом нуждается. И он так это любит, так заразителен в этом, что там некоторые выпуски смотреть упоительно. А что-то - невыносимо скучно. Это зависит от того, кого он к себе зовёт».

Надежда Стрелец, канал «Стрелец-молодец»

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Надежда Стрелец

«Мне кажется, что она очень хороший новый персонаж в медийном пространстве. Она задаёт очень сущностные вопросы и зрит в корень. И она не скучна, она не ориентируется на какую-то навязшую поп-культуру. Знаете, когда тебе задают одни и те же вопросы, потому что это пользуется популярностью у зрителей. Она как-то смела и широка в своей палитре вопросов. И приглашает иногда очень интересных персонажей. Мне кажется, она всё ещё ищет себя и у неё неровная в этом смысле карьера пока. Но она точно совершенно игрок на этом поле».

Владимир Познер

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Владимир Познер

«Его манера сегодня мне кажется уже устаревшей. Я считаю, что он человек очень интересный, правда, мне кажется, в большей степени подкованный в политическом интервью. Потому что когда он приглашает людей культуры, он часто совершает чудовищные ошибки, что говорит о неподготовленности его команды. Я это вижу, когда он приглашает людей из театра, к театру он относится совсем пренебрежительно, как-то ничего в этом не рубит. Потому что именно на людях театра он совершает самые крупные ошибки. Просто биографические. Не могу даже объяснить почему, но мне это неинтересно смотреть».

Опра Уинфри

«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров
фото: Опра Уинфри

«Она роскошна и она развивается. Была для меня ориентиром в 90-х, когда я начинала. Потому что когда мы начинали Я сама, у нас [в России ещё] не было шоу, и я думала: «Что бы посмотреть-то, чтобы сориентироваться?» Мне сказали: «Будем делать ток-шоу». Я говорю: «Класс, а это что?» И мне принесли коробку с кассетами шоу Опры. И я смотрела безостановочно, причем без перевода. Английский не так чтобы у меня был прекрасен, но я что-то приблизительно понимала. И она мне дико нравится до сих пор, потому что она фантастически развивается. Вот она не останавливается, она ни секунды себе не позволяет сказать: «Я знаю, как всё надо делать». Она до сих пор чувствует себя новичком, готова подстраиваться под разные новые форматы, и под время, и под скандалы. Чуть-чуть меня в ней стало смущать одна вещь. Она была более искренняя. Я думаю, что на это влияет тенденция политкорректности, которая сейчас есть в Америке».
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«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров фотографии
«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров фотографии
«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров фотографии
«Его манера кажется мне устаревшей»: Юлия Меньшова оценила работу Владимира Познера и других интервьюеров фотографии
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