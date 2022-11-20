«Всё сделано моими руками»: Екатерина Вилкова рассказала о своём ювелирном бренде

Когда реальность обезображена переизбытком ужасных событий, каждый по-своему компенсирует дефицит порядка и красоты в жизни. А если это может приносить ещё и какую-то прибыль - тем лучше. Екатерина Вилкова
с детства любила рукодельничать, и спустя десятилетия, вспомнив о своём старом увлечении бисероплетением, актриса основала собственный бренд ювелирных украшений «VilKa» и открыла онлайн-магазин
. О своём увлечении Екатерина рассказала в интервью Лауре Джугелии
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«В начале этого года возникла какая-то потребность делать что-то блестящее, что радует. Какую-то мелочь. Началось всё с того, что я стала плести колечки из бисера. Сначала для своей дочери, потом поняла, что их можно дарить своим друзьям. А потом кто-то из знакомых мне сказал: «А давай-ка займись этим чуть более серьёзно, это будет приносить тебе какие-то дивиденды в виде радости и ты будешь продолжать это делать». Так началась работа над тем, чтобы запустить сайт. Мне казалось, что это очень простая история, я со всем справлюсь сама, но я, наверное, поседела [пока этим занималась], я не знала, что это очень тяжело»
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Все украшения сделаны руками самой Екатерины, и это принципиальная позиция актрисы. Поэтому речь пока не идёт о каком-то потоковом производстве. «Это больше творческая, а не коммерческая история, потому что зарабатываю я в другом месте и делаю это неплохо. Актёрство - моя профессия и работа, я получаю от неё удовольствие. Но мне хочется иногда от неё отвлечься. И украшения - это такая отдушина. Это должно окупать само себя и дать мне возможность оплатить работу директора, который мне со всем этим помогает.
Я не смогу сделать завод. Мне хочется руками, только самой. Производить - это кайф. Каждое украшение сделано моими руками. Мне нравится сам процесс. А дальше уже идёт история того, как это продвигать. Мне, конечно, хочется сидеть и делать только украшения [и не заниматься вопросами маркетинга]»
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Среди тех, кто уже является счастливым обладателем украшений от Екатерины - актрисы Марина Александрова
, Ольга Ломоносова
, Надежда Михалкова
и Юлия Снигирь
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Помимо изготовления украшений Вилкова также вяжет шарфы. «Началось это всё с детства. У меня оно было обделено какими-то вещами и многое приходилось делать своими руками. Просто для того, чтоы у тебя была новая юбка или ещё что-то. Мама научила меня вязать. Наверное, это было, когда в школу пошла, там начались труды, кружок мягкой игрушки. А дальше понимаешь, что это возможность из какого-то бесформенного мотка ниток создать что-то, что можно использовать»
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