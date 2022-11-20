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«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение

20 ноября
2022 год

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20 ноября 2022
В этом году Екатерина Вилкова обнаружила в себе талант ювелира и основала свой бренд авторских украшений «VilKa». Рассказывая о своём новом увлечении в интервью Лауре Джугелии, актриса вспомнила причудливую историю с обручальным кольцом, которое ей подарил Илья Любимов.

«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение
фото: Илья Любимов и Екатерина Вилкова

«Вот наконец-то я влюбилась, я знаю, что он сделает мне предложение. И первое предложение было типа «давай поженимся». Я говорю: «Ну подожди, я ж должна что-то рассказывать внукам. Я хочу чтобы ты встал на колено, преподнёс коробку с кольцом, как в кино». Он всё понял. Приехали его родители, познакомились с моими родители, и Илья встаёт из-за стола, делает мне предложение, просит моей руки у моего отца, и дарит мне кольцо…Это был адок. После встречи с родителями я уезжала на съёмки, Илюша отвёз меня в аэропорт, и час перед аэропортом я плакала и не могла успокоиться. Я не могла ему сказать, что это просто ужасное кольцо. Я же всё уже себе придумала: как я буду восхищаться его подарком. А тут бац! Оно было некрасивое! Какой-то перстень. Всё, что можно было придумать в некрасивом изделии - было в этом кольце. В общем, у меня случилась истерика. Илья удивился, что я расстраиваюсь по этому поводу. Я говорю: «Прости, я не должна тебе была это говорить, мне должно было нравиться это кольцо, потому что я люблю тебя». Ладно, говорит, пойдём и купим тебе кольцо. Я вернулась со съёмок, мы пошли в магазин, я выбрала себе кольцо, оно мне очень нравилось, я его всем показывала. И потом я уезжаю в тур по городам с «Ледниковым периодом». Илюша встречает меня из очередной поездки на вокзале, и я понимаю, что я в туалете поезда забыла это кольцо. Говорю: «Илюш, прости, мы даже не успели пожениться, а я уже профукала кольцо». Он говорит: «Зато у тебя есть другое!» И ты не поверишь. Это страшное кольцо до сих пор со мной! Оно приобрело совершенно другой смысл, оно стало настолько дорогим».
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«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение фотографии
«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение фотографии
«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение фотографии
«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение фотографии
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