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То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу

20 ноября
2022 год

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20 ноября 2022

19 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 13-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук Governors Awards. На этой церемонии вручаются три награды, которые раньше вручались на «Оскаре». В этом году премии были удостоены сценарист Эзан Пальси, композитор Дайан Уоррен, режиссёр Питер Уир и актёр Майкл Джей Фокс. О престижности этого мероприятия можно судить по количеству мастодонтов Голливуда и новых любимцев публики, вышедших на красную ковровую дорожку. Среди гостей церемонии были Марго Робби, Дженнифер Лоуренс, Ана де Армас, Джуд Лоу, Джессика Честейн, Руни Мара, Дженнифер Коннелли, Оливия Уайлд, Флоренс Пью, Джейми Ли Кёртис, Том Хэнкс, Виола Дэвис и многие другие.

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Ана де Армас

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Джуд Лоу

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Дженнифер Коннелли

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Эдди Редмэйн

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Джессика Честейн

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Миа Гот

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Тейлор Расселл

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Оливия Уайлд

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Марго Робби

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Флоренс Пью

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Элизабет Бэнкс

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Остин Батлер

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Мишель Уильямс

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Кейт Бланшетт

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Обри Плаза

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Руни Мара

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Дженнифер Лоуренс

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Мишель Монахэн

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Мишель Йео

То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу
фото: Том Хэнкс и Рита Уилсон
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   20.11.2022 - 20:51
Мини Оскар, маленькая получается церемония, что то же еще было. Ведь выходит мероприятие скоротечное, зашли посидели 30 минут и вышли. Потом был банкет и болтовня на часиков так 5 -6 . читать далее>>
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То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу фотографии
То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу фотографии
То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу фотографии
То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу фотографии
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