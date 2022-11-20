То, что в «Оскар» не влезло: Ана де Армас, Руни Мара и Джуд Лоу

Трудный выбор: Светлана Иванова, Кристина Орбакайте и Наталья Рудова
Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность»
7 комментариев
19 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 13-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук Governors Awards. На этой церемонии вручаются три награды, которые раньше вручались на «Оскаре». В этом году премии были удостоены сценарист Эзан Пальси, композитор Дайан Уоррен, режиссёр Питер Уир и актёр Майкл Джей Фокс. О престижности этого мероприятия можно судить по количеству мастодонтов Голливуда и новых любимцев публики, вышедших на красную ковровую дорожку. Среди гостей церемонии были Марго Робби, Дженнифер Лоуренс, Ана де Армас, Джуд Лоу, Джессика Честейн, Руни Мара, Дженнифер Коннелли, Оливия Уайлд, Флоренс Пью, Джейми Ли Кёртис, Том Хэнкс, Виола Дэвис и многие другие.
обсуждение >>