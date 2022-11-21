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Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера

21 ноября
2022 год

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21 ноября 2022
Подписавшись на участие в реалити-шоу о борьбе с временем и старением «Без границ» (Limitless), Крис Хемсворт узнал о возможностях своего тела немного больше, чем, вероятно, ему бы хотелось. В рамках шоу актёр прошёл ряд генетических тестов, в результате которых узнал, что является носителем двух копий гена APOE4, унаследованных по одному от отца и от матери. Это обстоятельство существенно повышает для актёра риск столкновения с болезнью Альцгеймера. О предрасположенности к болезни Хемсворту рассказали в пятом эпизоде шоу, уточнив, что наличие двух копий гена увеличивает его шансы на заболевание в 8-10 раз.

Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера
фото: Крис Хемсворт в шоу «Без границ»

В интервью журналу «Vanity Fair» Хемсворт признался, что новость хоть и была ошеломляющая, но не стала для него полной неожиданностью, поскольку с этим диагнозом уже несколько лет живёт его дед. У актёра также был выбор - он мог не обнародовать информацию о своей предрасположенности, но решил, что будет полезнее это сделать для пиара шоу в том числе.

«По сценарию мне должны были сообщить результаты проведённых анализов крови на камеру, без предварительной подготовки. Однако доктор Питер Аттиа, курирующий это шоу, позвонил Даррену Аронофски (режиссёр является создателем и автором идеи для шоу - прим. ред.) и сказал, что не хочет говорить мне об этом на камеру. Что нам нужно поговорить до съёмок и понять, хочу ли я вообще обнародовать эту информацию в шоу. Это конечно был шокирующий момент, когда он позвонил мне и рассказал всё».

«Шоу, которое изначально посвящено исследованию долголетия и, естественно, задумывалось как весёлое мероприятие, приобрело для меня важность и актуальность, которую я с трудом мог бы себе представить. Эта история стала хорошим катализатором для погружения в проблемы, связанные со здоровьем, и поиска профилактических мер. Это не предопределяющий ген, но это очень серьёзный показатель».

Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера
фото: Крис Хемсворт в шоу «Без границ»

Вместо того, чтобы зарывать голову в песок или метаться в отчаянии, Хемсворт воспринял всю эту историю, как полученное вовремя предупреждение. «Позитивным моментом во всей этой истории для меня была мысль о том, что если бы я не знал ничего о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера, я бы не внёс никаких изменений в свою жизнь. Так что я даже благодарен за то, что теперь у меня есть возможность запастись средствами, которые помогут мне подготовиться и предотвратить подобные вещи. Если посмотреть на профилактику болезни Альцгеймера, польза от неё влияет на всю твою оставшуюся жизнь. Когда у тебя предрасположенность к сердечно-сосудистым, раку, чему угодно - всё упирается в здоровый сон, минимизацию стресса, здоровое питание и физическую активность. В целом, это примерно одни и те же меры, которые нужно предпринимать последовательно и регулярно».

Участие в шоу естественным образом повлияло на отношение Криса к времени и работе. И заставило его задуматься о том, чтобы на некоторое время сойти с дистанции, на которой он провёл более 10 лет, хватаясь за любую работу.

Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера
фото: Крис Хемсворт с детьми

«Когда мы снимали эпизод про смерть, а подумал: «Господи, я совершенно не готов умирать». Потом начинаешь думать о детях и семье: «О Господи, они ж растут, а я тут всё наваливаю один фильм на другой». И не успеешь оглянуться, а им уже 18, они съехали из дома, а ты всё пропустил. Во мне что-то щёлкнуло, захотелось в отпуск. Когда мы закончили съёмки шоу, я доделал работу, на которую уже ранее подписался. И вот теперь, когда я все дела переделал, я еду домой и собираюсь провести время с детьми и женой».
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№ 1
Дашустик   21.11.2022 - 13:30
мне кажется, очень хорошее и правильное решение принял актер. Понятно, что шанс заболеть это еще не приговор, но такие вещи заставляют по-другому посмотреть на жизнь читать далее>>
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Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера фотографии
Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера фотографии
Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера фотографии
Крис Хемсворт узнал о своей предрасположенности к болезни Альцгеймера фотографии
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