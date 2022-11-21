Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская

20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера Ивана Петухова«Сёстры», в котором Ирине Старшенбаум досталась роль жертвы домашнего насилия, а Никита Ефремов сыграл роль мужа-тирана. В интервью журналу «OK!» Ирина призналась, что на сегодняшний день это самая сложная роль в её карьере. Чтобы глубже прочувствовать ситуацию, в которой оказалась её героиня, не имеющая возможности сбежать из дома, Ирина проводила время, свободное от съёмок, в изоляции от внешнего мира, близких и друзей.
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