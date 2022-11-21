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Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская

21 ноября
2022 год

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21 ноября 2022
20 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера Ивана Петухова «Сёстры», в котором Ирине Старшенбаум досталась роль жертвы домашнего насилия, а Никита Ефремов сыграл роль мужа-тирана. В интервью журналу «OK!» Ирина призналась, что на сегодняшний день это самая сложная роль в её карьере. Чтобы глубже прочувствовать ситуацию, в которой оказалась её героиня, не имеющая возможности сбежать из дома, Ирина проводила время, свободное от съёмок, в изоляции от внешнего мира, близких и друзей.

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов

Среди гостей премьеры были Риналь Мухаметов, Лиза Шакира, Аня Чиповская, Ирина Безрукова, Светлана Устинова, Анна Банщикова, Евгения Синицкая, Мила Ершова, Михаил Тройник и другие.

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Аня Чиповская

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Валерия Шкирандо

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Евгения Синицкая

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Лиза Шакира

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Изабель Эйдлен

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Ирина Безрукова

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Мила Ершова

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Михаил Тройник

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Настасья Самбурская

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Риналь Мухаметов

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Александра Власова

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Кристина Кучеренко

Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская
фото: Светлана Устинова

«Сёстры» в прокате с 24 ноября 2022 года.

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Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская фотографии
Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская фотографии
Насилию - нет: Настасья Самбурская, Ирина Старшенбаум и Аня Чиповская фотографии
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