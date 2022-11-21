Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия, занимающий должность креативного директора бренда Balenciaga, смастерил новую весеннюю коллекцию, получившую название «Garde-robe». Линия «Garde-robe» задумана дизайнером как повседневная одежда на грани высокой моды. Пухлые лодочки, гигантские ботинки и пиджаки-переростки от Демны появились в продаже 21 ноября. Всего в коллекции 65 вещей: пиджаки, пальто, юбки, платья, блузы, сумки и клатчи. Лицами новой рекламной кампании стали Николь Кидман, Изабель Юппер и Белла Хадид.
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