Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga

21 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2022
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия, занимающий должность креативного директора бренда Balenciaga, смастерил новую весеннюю коллекцию, получившую название «Garde-robe». Линия «Garde-robe» задумана дизайнером как повседневная одежда на грани высокой моды. Пухлые лодочки, гигантские ботинки и пиджаки-переростки от Демны появились в продаже 21 ноября. Всего в коллекции 65 вещей: пиджаки, пальто, юбки, платья, блузы, сумки и клатчи. Лицами новой рекламной кампании стали Николь Кидман, Изабель Юппер и Белла Хадид.

Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga
фото: Николь Кидман

Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga
фото: Николь Кидман

Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga

Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga
фото: Белла Хадид
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лица высокой моды: Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и Зендая
Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
Поиск по меткам
рекламастиль
персоны
Николь КидманИзабель Юппер

фотографии >>
Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga фотографии
Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga фотографии
Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga фотографии
Николь Кидман и Изабель Юппер снялись в новой рекламной кампании Balenciaga фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Элианор Пауэлл
Харольд Рамис
Марло Томас
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram