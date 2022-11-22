Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений

22 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
22 ноября 2022
Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений. Несмотря на разрыв, артисты остаются друзьями. Об этом сообщает Page Six.

СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений

«Между ними нет вражды. Гарри не бросал Оливию, и Оливия не бросала Гарри. Это самые долгие отношения, которые когда-либо были у Гарри, поэтому очевидно, что между ними особая связь. У них перерыв. Невозможно строить отношения, если в следующем году Гарри будет постоянно в разъездах, а у Оливии есть работа и дети», – сообщил инсайдер издания.

Согласно другому источнику издания, возлюбленные расходятся, потому что Стайлз отправляется в турне по Южной Америке, а Уайлд уезжает в Лондон для работы над документальным фильмом. Представители артистов пока не прокомментировали новость.

Оливия и Гарри сблизились в сентябре 2020 года, после того, как Стайлз заменил Шайю ЛаБафа в режиссёрском проекте Уайлд «Не волнуйся, солнышко». А уже два месяца спустя она рассталась с отцом своих детей — актёром Джейсоном Судейкисом, после девяти лет совместной жизни.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   22.11.2022 - 18:11
Честно говоря, не вижу в этом ничего радостного или наоборот грустного. Это нормально, пары иногда расходятся, потом могут снова сойтись - жизнь читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Плакал и пил в одиночестве»: Как Джейсон Судейкис переживал расставание с Оливией Уайлд
Оливия Уайлд рассказала о причинах увольнения Шайи ЛаБафа
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Шайа ЛаБафГарри СтайлзДжейсон СудейкисОливия Уайлд
фильмы
Не беспокойся, дорогая

фотографии >>
СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений фотографии
СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений фотографии
СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений фотографии
СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Дилноза Кубаева
Евгения Лапова
Гасан Мамедов
Вероника Пляшкевич
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Роберт Вон
Скарлетт Йоханссон
Изильда Ле Беско
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен