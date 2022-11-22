СМИ: Оливия Уайлд и Гарри Стайлз расстались после двух лет отношений

Оливия Уайлд
и Гарри Стайлз
расстались после двух лет отношений. Несмотря на разрыв, артисты остаются друзьями. Об этом сообщает Page Six
.
«Между ними нет вражды. Гарри не бросал Оливию, и Оливия не бросала Гарри. Это самые долгие отношения, которые когда-либо были у Гарри, поэтому очевидно, что между ними особая связь. У них перерыв. Невозможно строить отношения, если в следующем году Гарри будет постоянно в разъездах, а у Оливии есть работа и дети»
, – сообщил инсайдер издания.
Согласно другому источнику издания, возлюбленные расходятся, потому что Стайлз отправляется в турне по Южной Америке, а Уайлд уезжает в Лондон для работы над документальным фильмом. Представители артистов пока не прокомментировали новость.
Оливия и Гарри сблизились в сентябре 2020 года, после того, как Стайлз заменил Шайю ЛаБафа
в режиссёрском проекте Уайлд «Не волнуйся, солнышко»
. А уже два месяца спустя она рассталась
с отцом своих детей — актёром Джейсоном Судейкисом
, после девяти лет совместной жизни.
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