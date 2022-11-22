«Не страх, не боль, а раздражение»: Светлана Устинова рассказала о болезни Альцгеймера у матери

24 ноября в прокат выходит дебютная режиссёрская работа Светланы Устиновой «Время года зима»
– фильм об отношениях дочери и матери, которая страдает болезнью Альцгеймера. Эта история очень личная для Светланы – у её мамы болезнь Альцгеймера диагностировали девять лет назад. В недавнем интервью Ксении Соловьёвой
, бывшему редактору Vogue, Светлана рассказала о том, почему решила снять фильм и как впервые поняла, что мама больна.
Первые симптомы болезни Светлана принимала за мамины капризы: «Я сейчас скажу страшную вещь: сначала были не страх, не боль и не грусть, а раздражение. Такое детское раздражение. Для нас ведь родитель – взрослый человек. И ты раздражаешься. Почему вовремя не приехала? В смысле, ты не можешь найти дорогу от метро до дома? Что за бред?! Хорошо, я пойду с тобой. Почему смотришь сериал по кругу? Мам, тебе что – больше нечем заняться? Такие вот моменты – они тригерят. А потом… Мамин брат попал в больницу, мама поехала к нему, и звонит моя тетя: «Свет, с мамой что-то не то. Она танцует». То есть брат лежит в ожогах, а мама услышала музыку и стала танцевать. В этот момент в моей голове всё стало на место: это не мамины капризы. Капризы были мои – мне казалось, мама просто хочет привлечь к себе внимание. Надо срочно бежать за помощью. Но к кому? Как называется эта болезнь? Что за врачи ею занимаются? Ноль информации. Фильм – моя попытка во всём этом разобраться»
, – поделилась Светлана.
В работе над фильмом Устинова хотела достичь нескольких задач. Прежде всего, помочь тем, кто впервые сталкивается с болезнью: «У меня были три задачи. Показать, что в конце туннеля есть свет. Сделать так, чтобы после фильма родители и дети хотя бы позвонили друг другу. И чтобы, если у кого-то происходят подобные ситуации, появляются непонятные симптомы, стало ясно, куда бежать. Надо зацепить этот момент, схватить болезнь за хвост, принять и понять, что вы не одни и с этим можно жить. Мне в своё время очень помог понять, что вообще происходит, фильм Still Alice»
, – рассказала Светлана.
Актриса также рассказала, как сейчас чувствует её мама: «Ей шестьдесят пять. Как бы описать ее состояние? Она совершенно заперта в себе. Никого не узнаёт. Мы с папой думали про пансионаты, но в итоге сошлись, что мама останется дома. Нашли ей хорошую сиделку. Выработался график жизни – очень приемлемый, насколько это вообще может быть приемлемо. Мама много поёт, да. Видимо она тоже освободилась от гнёта условностей, общественного мнения. Так красиво поёт. Знает все песни. Откуда эта болезнь берется – никто не понимает. Может, мама всю жизнь сдерживала себя и это разрушило её психологически. Со стороны это, конечно, смотрится странно: вот мы гуляем по Арбату, где кто-то всё время поёт, и мама спокойно начинает танцевать, хотя до этого была замкнутым человеком и всё было очень… чинно. Она всегда волновалась, что и кто про неё скажет»
.
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