«В ней есть надрыв при её невероятной классической ноте»: Светлана Устинова о работе с Юлией Снигирь

Светлана призналась, что во время работы над спектаклем «Чайка» в МХАТ имени Чехова ей пришлось обратиться к услугам коуча по актёрскому мастерству, чтобы соответствовать уровню своей коллеги – Евгении Добровольской: «Женя – непростой человек. Она большая актриса, личность, а к любой личности надо искать ключик. Мы были партнёрами по «Чайке», много времени проводили вместе. Наверное, были моменты, когда она задавала мне вопросы: «А ты, собственно говоря, вообще достойна выйти на подмостки МХАТа и играть Чехова? Ты понимаешь, что такое Чехов? Что такое «Чайка»? И чтобы быть с ней на одной сцене, нужно было соответствовать. И я, честно признаюсь, занималась с коучем по актёрскому мастерству, который со мной отдельно проходил, репетировал сцены. Потому что Оскарас Коршуновас просил такого проживания на сцене, которого я не раньше не пробовала. Открытая эмоция в кинокадре и открытая, честная эмоция на сцене – это два разных механизма, нужно ими владеть, нужно в себе проделать дырку, трещину, откуда потом эту эмоцию выкачивать. Знаешь, это как до магмы добраться – очень сложно. Нажать в нужный момент на педальку? С артистами, подобными Жене, такое не проходит – они тебя сразу считывают. Лучше просто не выходи. Благодаря Жене и «Чайке» я открыла в себе ещё одну грань актёрских возможностей. Мы долго притирались, и потом случилась дружба, и у меня внутри сложилось, что она будет играть маму», – поделилась Устинова.
фото: Евгения Добровольская
Актрису на роль дочери Светлане пришлось искать дольше: «С ней [Юлией Снигирь] путь был длиннее. Я смотрела в другую сторону. На пробах прекрасные были девчонки, и они так играли… Но я чувствовала, что пока не нашли героиню. А потом приходит Юля. В ней есть надрыв при её невероятной классической красоте, от которой ты глаз не можешь оторвать. Но внутри какая-то расщелина – не знаю, природная ли, наработанная.
фото: Юлия Снигирь
И когда они вместе с Женей попробовались… Ты видишь маму с дочкой, людей из одного кино. А потом Юля мне позвонила: «Свет, такая у тебя классная стрижка. Вот бы мне…» Я говорю: «Так ты постригись для какой-нибудь роли». Она такая: «Для какой-нибудь?» Я отвечаю: «Юль, ты сейчас серьезно? Если ты… я буду только счастлива». Юля по-честному всю роль, до кожи на себя примеряет. Она взяла и остригла свои прекрасные волосы, из принцессы превратилась в девчонку из панельки, которая чего-то хочет, куда-то стремится, у неё куча проблем. Такая вот история, и, конечно, я счастлива, что Женя с Юлей у меня вместе», – рассказала Светлана.
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