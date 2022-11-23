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А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина

23 ноября
2022 год

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23 ноября 2022

В день 60-летия писателя Виктора Пелевина в клубном пространстве Noôdome состоялась премьера документального фильма «Пелевин» о его жизни. Режиссёр фильма Родион Чепель совершает попытку борьбы с мистификациями – для этого он изучил архивы, ранние работы писателя и взял интервью у знавших его людей. В своём документально-литературном расследовании Чепель погружается в загадочные миры Виктора Пелевина, выясняет, в каких персонажей превратились люди из его биографии и по крупицам выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

Среди гостей премьеры были Алёна Долецкая, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Катерина Шпица, Александр Цыпкин, Светлана Камынина, Анна Чурина и многие другие.

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Любовь Толкалина

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Алексей Серебряков и Татьяна Лютаева

Документальный фильм «Пелевин» уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Катерина Шпица

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Алёна Долецкая

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Светлана Камынина

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Александр Цыпкин

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Яна Гладких

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Анна Чурина

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Софья Донианц

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Анастасия Уколова

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Аврора

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Алексей Розин

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Дарья Калмыкова

А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина
фото: Полина Максимова
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А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина фотографии
А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина фотографии
А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина фотографии
А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина фотографии
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