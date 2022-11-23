А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина

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В день 60-летия писателя Виктора Пелевина в клубном пространстве Noôdome состоялась премьера документального фильма «Пелевин» о его жизни. Режиссёр фильма Родион Чепель совершает попытку борьбы с мистификациями – для этого он изучил архивы, ранние работы писателя и взял интервью у знавших его людей. В своём документально-литературном расследовании Чепель погружается в загадочные миры Виктора Пелевина, выясняет, в каких персонажей превратились люди из его биографии и по крупицам выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.
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