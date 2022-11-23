Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Конкурс «Суперпозиция»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код

23 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
23 ноября 2022

Организаторы премии «Оскар» выпустят «руководство по стилю», в котором разместят рекомендации по выбору наряда на торжественную церемонию – гостям будет предложено одеваться в соответствии с правилами экологичной моды. Инициатива реализуется в партнёрстве с организацией Red Carpet Green Dress (RCGD Global), с которой «Оскар» сотрудничает уже с 2011 года. RCGD Global — это некоммерческая организация, продвигающая ответственный подход к ресурсам в мире развлечений и дизайна.

На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код
фото: Софи Тёрнер в эко-платье

В рамках программы будут реализованы серии ужинов «Вечера устойчивого развития» для близкого знакомства гостей церемонии с ценностями эко-подхода. Экологичный дресс-код не будет обязательным, хотя у RCGD Global уже есть ряд влиятельных последователей – например, Билли Айлиш и Софи Тёрнер.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Билли АйлишСофи Тёрнер

фотографии >>
На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код фотографии
На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Конкурс «Суперпозиция»

Скорбим

Александр Старостин
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Старостин.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Данияр Алшинов
Антон Богданов
Марина Даминева
Наталья Круглова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Елизавета Уварова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Максвелл Колфилд
Харпо Маркс
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram