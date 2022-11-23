На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код

«У меня случилась истерика»: Екатерина Вилкова рассказала, как Илья Любимов сделал ей предложение
История с кольцом
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Организаторы премии «Оскар» выпустят «руководство по стилю», в котором разместят рекомендации по выбору наряда на торжественную церемонию – гостям будет предложено одеваться в соответствии с правилами экологичной моды. Инициатива реализуется в партнёрстве с организацией Red Carpet Green Dress (RCGD Global), с которой «Оскар» сотрудничает уже с 2011 года. RCGD Global — это некоммерческая организация, продвигающая ответственный подход к ресурсам в мире развлечений и дизайна.
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