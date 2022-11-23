На «Оскаре» хотят ввести экологичный дресс-код

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А был ли мальчик: Любовь Толкалина, Катерина Шпица и Светлана Камынина

23 ноября

«В ней есть надрыв при её невероятной классической ноте»: Светлана Устинова о работе с Юлией Снигирь

А также о том, каково это – играть на одной сцене с Евгенией Добровольской