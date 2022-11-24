Как оставаться в плюсе в минус: Анастасия Уколова, Мария Шумакова и Ингрид Олеринская

С наступлением холодов косметички подвергаются тотальной ревизии, и на смену лёгким уходовым средствам приходят плотные масляные текстуры. Увлажняющий бальзам расходуется быстрее, крем для рук лежит в каждой сумочке, а место кислотных пилингов занимают баночки с питательными ингредиентами. Спрашиваем у российских актрис, как не потеряться в ассортименте косметических процедур и чем спасать свою кожу.
«В холодное время года я использую жирный крем с витаминами А и Д – обычно это аптечная косметика. Но нужно учитывать, что беременным девушкам следует быть очень аккуратными с этими витаминами. Также ношу тёплый шарф и по возможности стараюсь не говорить на улице. Конечно, для артиста важна кожа лица, но связки важнее.
У меня есть стандартный набор ритуалов и косметики: очищение, тоник, крем, сыворотка утренняя и вечерняя. Делаю биоревитализацию два раза в год и стараюсь сама делать массаж лица. Хотя больше люблю салонный уход, когда можно прийти, расслабиться, ни о чём не думать, упасть в медитацию, на это, конечно, не всегда есть время. Поэтому я освоила небольшие азы домашнего массажа лица – эффект вижу сразу».
«Осенью нужен более плотный крем, потому что холод сушит кожу, дома батареи. В это время я перехожу с флюидов на что-то более питательное, ввожу в уход средства с ретинолом. У меня есть косметолог, и мы под каждый сезон выбираем процедуры. Сейчас делаю Heleo-4, когда наносят специальный гель, и воздействует свет разного цвета для предотвращения увядания кожи. В остальном у меня домашний уход, мы чуть ли не год выбирали, что будет лучше всего подходить и справляться с поставленными задачами».
фото: Анна Александрова, автор: Александр Мурашкин
«Я всегда ухаживаю одинаково, в зависимости от сезона меняю концентрацию кремов и масок: летом – легче, зимой отдаю предпочтение более жирной основе, в межсезонье – добавляю или снижаю концентрацию. Осенью гигиеническая помада быстро расходуется, крем для рук каждый день использую. Делаю Hydra facial раз в две недели для глубокого увлажнения и очищения кожи. Дома делаю рисовую маску на кокосовом молоке с мёдом. Раньше увлекалась подбором рецептов, но сейчас появилось много качественной натуральной косметики».
«У меня всегда очень сухая кожа. Зимой пользуюсь увлажняющим кремом очень плотной текстуры, нравится Dr. Spiller дневной крем и зимний. Больше пользуюсь бальзамами для губ. Конечно, очень люблю салонный уход – массаж для лица, пилинги и маски, но обычно они все лёгкие. Из базовых ритуалов – стараюсь всегда использовать новое чистое полотенце для лица».
«Зимой важно наслаивать уход: сыворотка, BB-крем. Очень важно наносить плотный крем – он создает невидимую плёночку, своеобразное защитное покрытие. Для тела я использую только масла. Никакие крема не дают такого классного эффекта, как масло на влажную кожу. В паре с массажной щеткой оно творит чудеса! С наступлением осени приходится отложить мой любимый гель с алоэ (летом это просто маст-хэв!), и в косметичке появляется больше маслянистых, тяжёлых продуктов. Но одно остаётся неизменным: SPF! Даже зимой про него нельзя забывать. Единственное, что я делаю в салонах – это массаж. Кроме очевидной пользы, это ещё и сеанс релакса, который очень необходим после перелётов и съёмок.
Зачастую мне просто жалко тратить время на посещение косметических кабинетов. Салонный уход даёт временный эффект, а грамотная домашняя система – перманентный. Но косметолог может помочь в случае наличия каких-то серьёзных проблем с кожей, где магазинные баночки уже не справляются.
С самодельными рецептами я очень осторожна. Часто в погоне за такой «натуральностью» можно здорово себе навредить. Косметическая химия создаёт продукты, способные проникнуть в кожу и помогать ей, в то время как маска из огурца никуда проникнуть не может. Но люблю одно проверенное и простое домашнее средство: кофейный скраб. Скраб делается просто: берётся перемолотый кофе, оставшийся после приготовления напитка, масло (например, кокосовое) – и ваш скраб готов!»
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«У меня капризная кожа, склонная к высыпаниям и покраснениям. Поэтому особенно сложно мне приходится в холодное время года. Шелушение, тусклый цвет, нехватка увлажнения – это мой стандартный набор. Каждое утро делаю маски из картофеля и огурца, чередую. В период съёмок использую патчи. Не так давно начала знакомиться с уходовой косметикой SkinProbiotic, они сделаны на основе лизата бифидабактерий и лизата лактобактерий. Она оказывает противовоспалительное действие, регулирует pH-баланс и улучшает регенерацию клеток, активизирует выработку коллагена, что очень важно. Подобный коктейль я наношу на кожу по утрам. Из кремов обычно выбираю гипоаллергенные, фирмы Avene. Моя косметичка всегда состоит из BB-крема Erborian натурального оттенка, скульптора для лица, карандаша для бровей и туши.
Дополнительно люблю делать массаж лица, если есть время и возможность, то делаю курсы в салонах, если нет, делаю в домашних условиях. Если ввести это в систему, то кожа будет вам очень благодарна. В общем, просыпаетесь, умываетесь, делаете маску для лица, после лёгкий массаж, чтобы стимулировать лимфодренажную систему после сна, наносите уход, свой повседневный макияж и вуаля – вы лучше всех».
«Как-то я прочитала и запомнила навсегда, что летом нужен увлажняющий крем, так как кожа обезвожена от солнца и её надо увлажнять, восстанавливать водный баланс и возвращать эластичность, а зимой – питательный, так как не хватает витаминов. Вот по этому правилу и живу. Зимой тело мажу обычно молочком с SOS-восстановлением, лицо – плотным кремом.
Моё открытие – в аптеке продаётся крем, который просто называется «Коллаген» или «Гиалурон», я мажу его как базу под основной крем, так как он очень лёгкий и моментально впитывается, но кожа при этом быстро насыщается и увлажняется. Ну и никто не отменял крем «Пантенол», когда приходишь домой с мороза. Я круглый год увлажняю губы гигиеническом помадой, скрабирую лицо и тело, увлажняю маслами, кремами, масками и так далее. Я фанат массажей, поэтому при любой возможности хожу то на обёртывание, то на массаж лица и тела. Вообще, конечно, самое лучшее средство, которое вы можете подарить своей коже, волосам и ногтям -– это правильное питание».
«Зимой воздух очень сухой, и коже требуется сильное увлажнение. Я регулярно начинаю использовать увлажняющие крема и питающие масла для тела. Обожаю такие жирные-жирные средства, которые нужно наносить на лицо до выхода на улицу и ждать, пока они впитаются. Обязательно использую такие же на ночь. Осенью начинаю использовать гигиеническую помаду с витамином Е, делаю больше масок и перестаю пользоваться скрабами. Мне недавно подсказали, как ухаживать за очень сухой кожей: делать тканевую маску для лица на 15 минут перед сном каждый день на протяжении 7-10 дней, и через три-четыре дня видно, как кожа восстанавливается. Такого ухода хватает на месяц».
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