Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская

24 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2022
22 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ короткометражных фильмов продюсерского центра Натальи Гнеушевой. Среди гостей были Елена Лядова, Максим Лагашкин, Лена Тронина, Сабина Ахмедова, Светлана Степанковская, Владимир Яглыч, Никита Павленко, Никита Тарасов, Софья Каштанова, Алексей Барабаш, Марина Доможирова и многие другие.

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Елена Лядова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Наталья Гнеушева, Максим Лагашкин и Алина Алексеева

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Светлана Степанковская

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Антонина Паперная и Яглыч

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Алексей Барабаш

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Мария Кравченко

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Сабина Ахмедова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Марина Доможирова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Софья Каштанова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Никита Волков

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Лена Тронина

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Николай Шрайбер

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Жанна Эппле

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Никита Павленко

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Яна Крайнова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Марк Эйдельштейн

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Анфиса Вистингаузен

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Александра Богданова

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Артур Бесчастный

Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская
фото: Анна Пескова
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Алина Алексеева (II)Сабина АхмедоваАлексей БарабашАртур БесчастныйАлександра БогдановаАнфиса ВистингаузенНикита ВолковАлина ГвасалияНаталья ГнеушеваМарина ДоможироваСофья КаштановаАлександра КиселеваМария КравченкоЯна КрайноваМаксим ЛагашкинЕлена ЛядоваИгорь МатвиенкоНикита ПавленкоАнтонина ПапернаяАнна ПесковаСветлана СтепанковскаяНикита ТарасовЛена ТронинаНиколай ШрайберЕкатерина ЩербаковаМарк ЭйдельштейнЖанна ЭпплеВладимир Яглыч

фотографии >>
Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская фотографии
Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская фотографии
Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская фотографии
Камера, мотор: Елена Лядова, Максим Лагашкин и Светлана Степанковская фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Анна Геллер
Сайрам Исаева
Владимир Кабалин
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Билли Конноли
Эмир Кустурица
Тьерри Лермит
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Колин Хэнкс
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
Наша зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram