Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд
впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником
. На красной дорожке премии журнала «ОК!», которая прошла вчера вечером в Москве, актёры держались за руки.
Свой роман актёры пока не комментировали. 38-летняя Юлия воспитывает двух дочерей – Анну
и Машу
– от предыдущих отношений с Алексеем Учителем
. 34-летний Михаил Тройник окончил Школу-студию МХАТ, был актёром «Гоголь-центра»
, играет в спектаклях Театра Наций
. Снимался в сериалах «Чики»
, «Метод»
, а также в фильмах «День города»
и «Чемпион мира»
.
обсуждение >>