Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником

24 ноября
2022 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2022
Юлия Пересильд впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником. На красной дорожке премии журнала «ОК!», которая прошла вчера вечером в Москве, актёры держались за руки.

Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником

Свой роман актёры пока не комментировали. 38-летняя Юлия воспитывает двух дочерей – Анну и Машу – от предыдущих отношений с Алексеем Учителем. 34-летний Михаил Тройник окончил Школу-студию МХАТ, был актёром «Гоголь-центра», играет в спектаклях Театра Наций. Снимался в сериалах «Чики», «Метод», а также в фильмах «День города» и «Чемпион мира».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   24.11.2022 - 17:58
Удивительно, вроде актер играет в таком театре, снимался в таких популярных проектах, а я вообще вижу его лицо первый раз в жизни читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Анна ПересильдЮлия ПересильдМихаил ТройникАлексей Учитель
фильмы
День городаМетодЧемпион мираЧики
театры
Театр им. Н.В.ГоголяТеатр Наций

фотографии >>
Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником фотографии
Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником фотографии
Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником фотографии
Юлия Пересельд встречается с Михаилом Тройником фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Анна Геллер
Сайрам Исаева
Владимир Кабалин
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Билли Конноли
Эмир Кустурица
Тьерри Лермит
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Колин Хэнкс
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Время года зима
драма
Россия, 2022
Император
Россия, 2022
Ламборгини: Человек-легенда
биография, драма, спортивный фильм, экранизация
Италия, США, 2022
Нитрам
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Австралия, 2021
Корабль в Пусан
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Королева Елизавета II
биография, исторический фильм
Великобритания, 2022
Логово
боевик, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
F20
Россия, 2021
Идеальное ограбление
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Италия, 2021
Лохматый патруль
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм о животных
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram