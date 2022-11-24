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Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии

24 ноября
2022 год

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24 ноября 2022
Чулпан Хаматова получила награду главной латвийской театральной премии «Ночь лицедеев» за спектакль «Постскриптум», в котором она играет главную и единственную роль. Постановка идёт на русском языке на сцене Нового Рижского театра.

Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии

По словам авторов спектакля, он посвящён вопросам «совести, сознания и подсознания России (и не только) в контексте последних событий». Получая награду, Чулпан произнесла речь полностью на латышском языке. Она поблагодарила художественного руководителя театра Алвиса Херманиса за предоставленную ей возможность работать по профессии.

Награда Чулпан вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях: многие позлорадствовали тому, как ранее актриса публично отреклась от звания народной артистки Российской Федерации, а теперь получает награду другой страны. Также некоторые вспомнили, как Чулпан участвовала в президентской кампании Владимира Путина в 2012 году. Худрук Нового Рижского Алвис Херманис прокомментировал конфликт: «Всех, кто сегодня возмущается Чулпан в соцсетях, объединяют две вещи: во-первых, они не вникали в факты и биографию актрисы; во-вторых, они не видели шоу «Постскриптум», – написал он в социальных сетях.
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№ 1
Вилли Разумовский   24.11.2022 - 18:30
Далее "Лучшая актриса Кулдигского района", лауреат театрального фестиваля под эгидой Резекненского мясокомбината, посол Латвии в фонде Хиршфельда, и прочая, прочая, прочая. Сияющие горизонты,... читать далее>>
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Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии фотографии
Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии фотографии
Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии фотографии
Чулпан Хаматова признана актрисой года в Латвии фотографии
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