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СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались

25 ноября
2022 год

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25 ноября 2022

Максим Виторган, эмигрировавший в Израиль, раскритиковал вечеринку журнала «ОК!», на которой собрались многие звёзды: среди гостей премии журнала были Юлия Пересильд, которая впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником, Филипп Янковский, Дарья Мороз, Агата Муцениеце, Светлана Иванова, Елена Летучая и многие другие. На вечеринке была и его возлюбленная Нино Нинидзе, с которой Максима давно не видели вместе.

СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались

«Такие все нарядные, красивые, рады друг другу. Ну молодцы. Я понимаю, почему продолжают работать или в частной жизни искать радости и удовольствия. Но здесь гламурный публичный шабаш имени самих себя», – написал Виторган в запрещённой в России социальной сети.

Хотя Виторган живёт в Тель-Авиве, он продолжает сниматься в российских проектах. Сейчас артист задействован в сериале «Игра головой», съёмки которого проходят в Краснодаре. Также в проекте задействована Нино. По сообщению издания StarHit, во время съёмок Виторган и Нинидзе жили в разных отелях, но вне площадки проводили много времени вместе – видимо, остались друзьями. Однако в недавнем интервью, которое актриса, правда, дала ещё до премии, она опровергла слухи о расставании с Виторганом и сказала, что у них все хорошо.
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№ 1
Watercolor 8090 (Краснодар)   25.11.2022 - 13:42
Всегда казался это актёр каким-то фальшивым, значит не зря… Ненавидит Россию , переехал , но продолжает работать в России. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались фотографии
СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались фотографии
СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались фотографии
СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались фотографии
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