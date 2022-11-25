СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались

Максим Виторган
, эмигрировавший в Израиль, раскритиковал вечеринку журнала «ОК!», на которой собрались многие звёзды: среди гостей премии журнала были Юлия Пересильд
, которая впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником
, Филипп Янковский
, Дарья Мороз
, Агата Муцениеце
, Светлана Иванова
, Елена Летучая
и многие другие. На вечеринке была и его возлюбленная Нино Нинидзе
, с которой Максима давно не видели вместе.
«Такие все нарядные, красивые, рады друг другу. Ну молодцы. Я понимаю, почему продолжают работать или в частной жизни искать радости и удовольствия. Но здесь гламурный публичный шабаш имени самих себя»
, – написал Виторган в запрещённой в России социальной сети.
Хотя Виторган живёт в Тель-Авиве, он продолжает сниматься в российских проектах. Сейчас артист задействован в сериале «Игра головой»
, съёмки которого проходят в Краснодаре. Также в проекте задействована Нино. По сообщению издания StarHit
, во время съёмок Виторган и Нинидзе жили в разных отелях, но вне площадки проводили много времени вместе – видимо, остались друзьями. Однако в недавнем интервью, которое актриса, правда, дала ещё до премии, она опровергла слухи о расставании с Виторганом и сказала, что у них все хорошо.
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