«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих

«Умная Маша»: Не поминай имя Цыпкина всуе
Интеллектуальная комедия с Ткаченко, Рыжковой и Самбурской о том, что женщины не делятся на умных и красивых
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У недавно вышедшего сериала «Монастырь», главные роли в котором исполнили Настя Ивлеева и Филипп Янковский, снова начались проблемы. Ранее в сентябре сериал изъяли из программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» из-за проблем с документацией, а теперь Министерство культуры России заподозрило в проекте оскорбление чувств верующих. Возможно, это вызвано тем, что в сериале есть кадры, на которых главная героиня обнажена по пояс.
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