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«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих

25 ноября
2022 год

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25 ноября 2022

У недавно вышедшего сериала «Монастырь», главные роли в котором исполнили Настя Ивлеева и Филипп Янковский, снова начались проблемы. Ранее в сентябре сериал изъяли из программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» из-за проблем с документацией, а теперь Министерство культуры России заподозрило в проекте оскорбление чувств верующих. Возможно, это вызвано тем, что в сериале есть кадры, на которых главная героиня обнажена по пояс.

«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих
фото: Кадр из сериала «Монастырь»

Минкульт запросил экспертную оценку у Русской православной церкви, и она подтвердила, что сериал нарушает правила: «Сценарий даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ — соответственно, формирует неверное представление о русском православии», — пояснили в министерстве.

«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих
фото: Кадр из сериала «Монастырь»
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«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих фотографии
«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих фотографии
«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих фотографии
«Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих фотографии
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