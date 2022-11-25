Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов

анонс

25 ноября 78-летнего О Ён Су обвинили в сексуальных домогательствах В сериале «Игра в кальмара» актёр сыграл умирающего от рака дедулю

25 ноября «Монастырь» с Настей Ивлеевой оскорбил чувства верующих В РПЦ заявили, что сериал даёт искажённое представление о монашеской жизни

25 ноября СМИ: Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались Артист раскритиковал светскую вечеринку, на которой была его возлюбленная