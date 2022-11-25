Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов

23 ноября в кинотеатре Mori Cinema состоялся закрытый показ криминально-психологического триллера Арсения Герасимова«F20», главные роли в котором исполнили Михаил Тройник, Павел Давыдов и Никита Павленко. Картина рассказывает историю о парне с окраины Питера, который занимается боксом и копит на кругосветное путешествие, пока очередная тренировка не разделяет его жизнь на «до» и «после».
фото: Михаил Тройник
После премьеры у зрителей была возможность обсудить фильм с актёрами и сценаристом. Они отметили, что в отличие от фильма «На игле»Дэнни Бойла, «F20» не романтизирует проблемы, связанные с криминалом и наркотиками. Несмотря на то, что у фильма не было государственной поддержки, команде удалось реализовать задуманное и снять честное кино.
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