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Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов

25 ноября
2022 год

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25 ноября 2022
23 ноября в кинотеатре Mori Cinema состоялся закрытый показ криминально-психологического триллера Арсения Герасимова «F20», главные роли в котором исполнили Михаил Тройник, Павел Давыдов и Никита Павленко. Картина рассказывает историю о парне с окраины Питера, который занимается боксом и копит на кругосветное путешествие, пока очередная тренировка не разделяет его жизнь на «до» и «после».

Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов
фото: Михаил Тройник

После премьеры у зрителей была возможность обсудить фильм с актёрами и сценаристом. Они отметили, что в отличие от фильма «На игле» Дэнни Бойла, «F20» не романтизирует проблемы, связанные с криминалом и наркотиками. Несмотря на то, что у фильма не было государственной поддержки, команде удалось реализовать задуманное и снять честное кино.

Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов
фото: Алёна Чехова

Фильм «F20» в прокате с 24 ноября.
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Дебют
персоны
Дэнни БойлПавел ДавыдовНикита ПавленкоМихаил ТройникАлёна Чехова
фильмы
F20На игле

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Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов фотографии
Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов фотографии
Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов фотографии
Голос улиц: Михаил Тройник, Алёна Чехова и Арсений Герасимов фотографии
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