СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова

Дальше следите за руками: Студилина отмечается в Когалыме (не самое очевидное направление, да), где у Герасимова-младшего проходят лукойловские встречи, а также начинает играть спектакли в Театре Луны, худрук которого – Герасимов-старший».
фото: Евгений Герасимов и Янина Студилина на спектакле "Ночь нежна"
Евгений Герасимов предложил Янине служить в Театре Луны в сентябре 2022 года - роль в спектакле «Ночь нежна» стала для актрисы театральным дебютом. А за месяц до этого Студилина вошла в состав жюри XI Московского международного кинофестиваля «Будем жить», президентом которого является, как это ни странно, всё тот же Евгений Герасимов. Но это всё, конечно, чистое совпадение.
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