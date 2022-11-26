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СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова

26 ноября
2022 год

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26 ноября 2022

Слухи о расставании Янины Студилиной и сына продюсера Александра Роднянского впервые появились в марте 2022 года с подачи авторов телеграм-канала «Антиглянец». В июне Янина подтвердила слухи о разводе, признавшись, что с трудом совмещала собственные амбиции с желанием бывшего супруга жить за пределами России.

СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова

Теперь внимательные администраторши канала «Антиглянец» заподозрили Янину в романе с депутатом от Единой России Владимиром Герасимовым. «Говорят, что бывшую невестку Роднянского видели в самолете Дубай-Москва в компании депутата-единоросса, сотрудника «Лукойла» Владимира Евгеньевича Герасимова. Его отец, народный артист РФ и тоже депутат-единоросс Евгений Герасимов знаменит ролью робота Вертера в «Гостье из будущего».

СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова
фото: Владимир Герасимов

Дальше следите за руками: Студилина отмечается в Когалыме (не самое очевидное направление, да), где у Герасимова-младшего проходят лукойловские встречи, а также начинает играть спектакли в Театре Луны, худрук которого – Герасимов-старший».

СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова
фото: Евгений Герасимов и Янина Студилина на спектакле "Ночь нежна"

Евгений Герасимов предложил Янине служить в Театре Луны в сентябре 2022 года - роль в спектакле «Ночь нежна» стала для актрисы театральным дебютом. А за месяц до этого Студилина вошла в состав жюри XI Московского международного кинофестиваля «Будем жить», президентом которого является, как это ни странно, всё тот же Евгений Герасимов. Но это всё, конечно, чистое совпадение.
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СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова фотографии
СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова фотографии
СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова фотографии
СМИ: Янина Студилина встречается с cыном актёра-депутата Евгения Герасимова фотографии
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