Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов

23 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии «OK!» «Больше чем звезды». Ведущими церемонии стали Вадим Верник
, Ангелина Стречина
и Александра Ребенок
. А среди лауреатов премии оказались Никита Кологривый
(категория «Новые лица. Актёр»), Лиза Шакира
(категория «Новые лица. Актриса»), Юрий Чурсин
, Александра Урсуляк
(категория «Главный герой. Театр») и Светлана Иванова
(категория «Главный герой. Актриса»).
фото: Александра Урсуляк
фото: Никита Кологривый и Александра Питиримова
фото: Лиза Шакира
фото: Светлана Иванова
фото: Юрий Чурсин
Среди гостей церемонии были Регина Тодоренко
, Агата Муцениеце
, Юлия Пересильд
и Михаил Тройник
, Никита Ефремов
, Ирина Старшенбаум
, Максим Матвеев
, Дарья Мороз
, Филипп Янковский
, Анна Снаткина
, Любовь Толкалина
, Сергей Бурунов
, Ангелина Стречина
, Марк Эдельштейн
, Лиза Шакира
и многие другие.
фото: Нино Нинидзе
фото: Анар Халилов
фото: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов
фото: Регина Тодоренко
фото: Яна Гладких
фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник
фото: Илья Малаков и Ангелина Стречина
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Любовь Толкалина
фото: Зоя Бербер
фото: Максим Матвеев
фото: Дарья Мороз
фото: Олег Гаас фото: Агата Муцениеце
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