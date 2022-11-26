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Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов

26 ноября
2022 год

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26 ноября 2022
23 ноября в Four Seasons Hotel Moscow состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии «OK!» «Больше чем звезды». Ведущими церемонии стали Вадим Верник, Ангелина Стречина и Александра Ребенок. А среди лауреатов премии оказались Никита Кологривый (категория «Новые лица. Актёр»), Лиза Шакира (категория «Новые лица. Актриса»), Юрий Чурсин, Александра Урсуляк (категория «Главный герой. Театр») и Светлана Иванова (категория «Главный герой. Актриса»).

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Александра Урсуляк

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Никита Кологривый и Александра Питиримова

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Лиза Шакира

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Светлана Иванова

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Юрий Чурсин

Среди гостей церемонии были Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Юлия Пересильд и Михаил Тройник, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Филипп Янковский, Анна Снаткина, Любовь Толкалина, Сергей Бурунов, Ангелина Стречина, Марк Эдельштейн, Лиза Шакира и многие другие.

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Нино Нинидзе

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Анар Халилов

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Регина Тодоренко

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Яна Гладких

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Илья Малаков и Ангелина Стречина

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Марк Эйдельштейн

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Любовь Толкалина

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Зоя Бербер

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Максим Матвеев

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Дарья Мороз

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Олег Гаас

Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов
фото: Агата Муцениеце
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   26.11.2022 - 21:13
Частенько мы эти лица видим в очередных фотоотчетах с кинопремьер, одни и те же ходят по кругу. Нечего добавить, вручают друг другу награды, точно по такому же кругу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов фотографии
Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов фотографии
Больше, чем звёзды: Дарья Мороз, Светлана Иванова и Никита Ефремов фотографии
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