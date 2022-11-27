Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним

О своём намерении уйти в отставку после выпуска 10 фильма Квентин Тарантино
заявил в 2016 году в интервью журналу «Variety». И с тех пор режиссёр придерживается этого плана, считая дилогию «Убить Билла»
одним фильмом. В новом выпуске подкаста Тома Сегуры «2 Bears, 1 Cave»
Тарантино объяснил, почему не хочет снимать больше 10 фильмов.
«Думаю, что 10 фильмов - хорошее количество. К тому же, мне кажется, это хороший момент, чтобы уйти со сцены, когда публика ещё чего-то от тебя ждёт и хочет. Не делать халтуру, не снимать по неверной причине и не загрязнять свою фильмографию фильмами, снятыми оторванным от реальности стариком.
Я сделал всё, что хотел. У меня была потрясающая карьера, и мне очень повезло. Я и не знал, что публика… Скажем так, если бы я размышлял, как публика отнесётся к моим фильмам, я бы подумал, что зрители их не примут. А оказалось всё наоборот. У меня была возможность работать в этой индустрии на высочайшем уровне, на котором только может работать режиссёр. И я хочу уйти, оставаясь на этом высоком уровне. Я хочу уйти на пике популярности, когда выход нового фильма Квентина Тарантино - это событие. Когда люди, которым нравится то, что я делаю, хотят посмотреть мой фильм в день начала проката. Я совершенно не хочу быть этим оторванным от жизни стариком, который понятия не имеет, что происходит в индустрии, не знает новых режиссёров и просто что-то там своё снимает»
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Режиссёр не думает каким-то образом сменить вид деятельности, оставаясь в индустрии. Перспектива продюсирования Тарантино не прельщает: «Я не продюсер. И если уж я не собираюсь снимать больше 10 фильмов, это означает, что я вообще не собираюсь производить кино»
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При этом Тарантино допускает, что снимет мини-сериал. Более того, у него почти готов материал на 8 эпизодов. «Я написал сценарий сериала, написал 8 серий. Мне надо немного всё это отполировать, и вероятно я приступлю к съёмкам в следующем году»
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Что касается заключительного в его карьере фильма, Тарантино признался, что пока что у него нет никакой идеи. «Я даже и не думал об этом пока. Я вот только книгу закончил
(10 ноября вышла вторая книга Тарантино «Cinema Speculation», в которой он рассказывает о ключевых фильмах 1970-х - прим.ред.), мне было не до того. Я должен быть готов к тому, чтобы сделать новый фильм. Мне для этого нужно иметь какую-то задумку. И я совершенно не спешу сделать свой последний фильм. Как только в голову идея придёт, я скорее всего начну писать сценарий. Но как я уже сказал - я не спешу»
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