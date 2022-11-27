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Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним

27 ноября
2022 год

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27 ноября 2022
О своём намерении уйти в отставку после выпуска 10 фильма Квентин Тарантино заявил в 2016 году в интервью журналу «Variety». И с тех пор режиссёр придерживается этого плана, считая дилогию «Убить Билла» одним фильмом. В новом выпуске подкаста Тома Сегуры «2 Bears, 1 Cave» Тарантино объяснил, почему не хочет снимать больше 10 фильмов.

Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним

«Думаю, что 10 фильмов - хорошее количество. К тому же, мне кажется, это хороший момент, чтобы уйти со сцены, когда публика ещё чего-то от тебя ждёт и хочет. Не делать халтуру, не снимать по неверной причине и не загрязнять свою фильмографию фильмами, снятыми оторванным от реальности стариком.
Я сделал всё, что хотел. У меня была потрясающая карьера, и мне очень повезло. Я и не знал, что публика… Скажем так, если бы я размышлял, как публика отнесётся к моим фильмам, я бы подумал, что зрители их не примут. А оказалось всё наоборот. У меня была возможность работать в этой индустрии на высочайшем уровне, на котором только может работать режиссёр. И я хочу уйти, оставаясь на этом высоком уровне. Я хочу уйти на пике популярности, когда выход нового фильма Квентина Тарантино - это событие. Когда люди, которым нравится то, что я делаю, хотят посмотреть мой фильм в день начала проката. Я совершенно не хочу быть этим оторванным от жизни стариком, который понятия не имеет, что происходит в индустрии, не знает новых режиссёров и просто что-то там своё снимает».

Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним

Режиссёр не думает каким-то образом сменить вид деятельности, оставаясь в индустрии. Перспектива продюсирования Тарантино не прельщает: «Я не продюсер. И если уж я не собираюсь снимать больше 10 фильмов, это означает, что я вообще не собираюсь производить кино».

При этом Тарантино допускает, что снимет мини-сериал. Более того, у него почти готов материал на 8 эпизодов. «Я написал сценарий сериала, написал 8 серий. Мне надо немного всё это отполировать, и вероятно я приступлю к съёмкам в следующем году».

Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним

Что касается заключительного в его карьере фильма, Тарантино признался, что пока что у него нет никакой идеи. «Я даже и не думал об этом пока. Я вот только книгу закончил (10 ноября вышла вторая книга Тарантино «Cinema Speculation», в которой он рассказывает о ключевых фильмах 1970-х - прим.ред.), мне было не до того. Я должен быть готов к тому, чтобы сделать новый фильм. Мне для этого нужно иметь какую-то задумку. И я совершенно не спешу сделать свой последний фильм. Как только в голову идея придёт, я скорее всего начну писать сценарий. Но как я уже сказал - я не спешу».
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Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним фотографии
Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним фотографии
Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним фотографии
Квентин Тарантино объяснил, почему 10 фильм будет его последним фотографии
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